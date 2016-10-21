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«Трактор» на выезде обыграл «Куньлунь»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Трактором» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Трактора».

В составе победителей отличились Кирилл Кольцов и Николай Белов, который сделал дубль. У «Кунлуня» отличились Макс Вярн и Линус Виддель.

«Куньлунь» занимает 12-е место на Востоке, имея в активе 27 очков. У «Трактора» 30 очков и седьмое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Куньлунь Ред Стар - Трактор - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы:

Кольцов 1:03 (0:1). Виделль (Беллемор), 1:35 (1:1). Белов (Зиновьев), 24:48 (1:2). Белов 56:32 (1:3). Вярн (Лахти, Мянтюля), 56:53 (2:3).

Место и дата

21 октября 15:00, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

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