«Трактор» на выезде обыграл «Куньлунь»
Матч регулярного чемпионата
КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Трактором» завершился победой гостей. Итоговый
счет матча – 3:2 в пользу «Трактора».
В составе победителей
отличились Кирилл Кольцов и Николай Белов, который сделал дубль. У «Кунлуня»
отличились Макс Вярн и Линус Виддель.
«Куньлунь» занимает 12-е
место на Востоке, имея в активе 27 очков. У «Трактора» 30 очков и седьмое
место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Куньлунь Ред Стар - Трактор - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы:
Кольцов 1:03 (0:1). Виделль (Беллемор), 1:35 (1:1). Белов (Зиновьев), 24:48 (1:2). Белов 56:32 (1:3). Вярн (Лахти, Мянтюля), 56:53 (2:3).
Место и дата
21 октября 15:00, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
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