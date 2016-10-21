Кольшрайбер обыграл Беллуччи и вышел в полуфинал «Кубка Кремля»
Матч 1/4 финала «Кубка Кремля»
между немецким теннисистом Филиппом Кольшрайбером и бразильцем Томасом Беллуччи
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:4, 6:2 в пользу
Кольшрайбера.
Матч продолжался один час и
16 минут. Немец выполнил семь эйсов и допустил одну двойную, на счету Беллуччи три
подачи навылет и пять двойных.
За выход в финал Кольшрайбер сразится с итальянцем Фабио Фоньини.
Москва (Россия)
Турнир АТР
«Кубок Кремля»
Покрытие: хард
Призовой фонд: 717 250 долларов
Мужчины. Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Беллуччи Т. (Бразилия) - Кольшрайбер Ф. (Германия) - 4:6, 2:6
Место и дата
21 октября 14:30, , Онлайн-трансляция
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