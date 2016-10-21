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Кольшрайбер обыграл Беллуччи и вышел в полуфинал «Кубка Кремля»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 1/4 финала «Кубка Кремля» между немецким теннисистом Филиппом Кольшрайбером и бразильцем Томасом Беллуччи завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:4, 6:2 в пользу Кольшрайбера.

Матч продолжался один час и 16 минут. Немец выполнил семь эйсов и допустил одну двойную, на счету Беллуччи три подачи навылет и пять двойных.

За выход в финал Кольшрайбер сразится с итальянцем Фабио Фоньини.

Москва (Россия)

Турнир АТР

«Кубок Кремля»

Покрытие: хард

Призовой фонд: 717 250 долларов

Мужчины. Одиночный разряд 

1/4 финала

Матч

Беллуччи Т. (Бразилия) - Кольшрайбер Ф. (Германия) - 4:6, 2:6

Место и дата

21 октября 14:30, , Онлайн-трансляция

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