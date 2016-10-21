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Александр Тихонов: Мутко не заслужил повышения, он должен был быть понижен десятикратно

Источник:  Официальный сайт Александра ТихоноваКомментарии

Знаменитый советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказал свое мнение о бывшем министре спорта РФ Виталии Мутко. Напомним, что Мутко стал вице-премьером по спорту.

«Я остаюсь при своем мнении, хоть и не хочу оспаривать решение президента страны. Когда перед Олимпиадой мы слышали громкие заявления Виталия Леонтьевича о личной ответственности за допинг, не было никакого отчета. Никто не был наказан. Мы все ждем дальнейших решений, что нас ждет дальше. Считаю, что Мутко не только не заслужил повышения, но должен был быть понижен десятикратно.

Возьмите происходящее в футболе. Рейтинг сборной России опустился ниже 50 места. Теперь наша команда считается слабее даже таких стран, как Узбекистан, Албания, Конго и Иран. Это низшая точка падения для нашего футбола. И на что мы рассчитываем с таким уровнем на домашнем чемпионате мира. После провала на чемпионате мира и скандального поведения футболистов не было сделано никаких выводов.

Я много общаюсь с президентами федераций и не нашел ни одного положительного высказывания о происходящем. «Заслуга» министра в том, что специалисты минспорта перестали ездить по регионам, так как у них нормы на размещение 550 рублей, а суточные - 100 рублей. Даже в тюрьме на человека тратят чуть больше», - цитирует Тихонова его официальный сайт.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко заместителем председателя правительства, освободив его от должности министра спорта. Таким образом, Мутко стал девятым вице-премьером.

Также ранее был подписан указ о назначении Павла Колобкова министром спорта Российской федерации.

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