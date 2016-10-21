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Дубль Соболя принес победу «Ростову над «Уфой» в матче молодежных команд

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В матче 11-го тура молодежного первенства России «Ростов» на выезде обыграл «Уфу» со счетом 3:2.

В составе победителей дублем отметился Артем Соболь и один раз отличился Дмитрий Христис.

За хозяев поля забили Данила Емельянов и Илья Блинников.

После этого матча подопечные Игоря Гамулы расположились на седьмом месте , имея в активе 15 очков, а команда из Уфы замыкает таблицу с пятью очками.

В следующем туре южане отправятся в Пермь, где 28 октября сыграют с «Амкаром», а уфимцы сыграют с «Арсеналом».

Матч

Уфа (мол) - Ростов (мол) - 2:3 (0:0)

Место и дата

21 октября 16:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция

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