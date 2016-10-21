Павел «Pavel» Бельтюков перешел в команду Millenium

Российский игрок в Hearthstone Павел «Pavel» Бельтюков перешел в французскую команду Millenium.



Об этом Павел сообщил в своем Twitter-аккаунте. Ранее игрок выступал за коллектив ANOX, который распустил свое подразделение по Hearthstone.



Напомним, что Павел «Pavel» Бельтюков примет участие в чемпионате мира по Hearthstone.



Hearthstone World Championship начнется 26 октября. Стадия плей-офф пройдет 4 и 5 ноября в рамках конференции BlizzCon в городе Анахайм, США. Призовой фонд турнира составит 1 миллион долларов.



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