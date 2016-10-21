Гендиректор «Тосно»: «Зенит» хочет около 300 000 евро за Богаева и Киреенко, мы будем оспаривать решение палаты РФС

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поделился своим мнением о решении палаты по разрешению споров РФС. Ранее она обязала клуб выплатить компенсацию «Зениту» за защитника Дмитрия Богаева и полузащитника Павла Киреенко.

— Я не согласен с решением палаты, будем обжаловать. Юристы уже занимаются этим вопросом. В скором времени соответствующие бумаги будут отправлены.

— «Зенит» хочет получить около 300 тысяч евро?

— Да, они хотят примерно такую сумму. Но откуда она взялась, я не очень понимаю, - цитирует Матюшенко «Спорт день за днем».

Оба футболиста являются воспитанниками»Зенита», но летом этого года перешли литовскую «Палангу» на правах свободных агентов. Позже они были арендованы «Тосно». «Зенит» требует компенсацию за их подготовку, ссылаясь на регламент РФС.