Кравчук и Кузнецов проиграли в полуфинале парного турнира на «Кубке Кремля»
Российские теннисисты
Константин Кравчук и Андрей Кузнецов проиграли в полуфинале «Кубка Кремля» в
мужском парном разряде. Они уступили колумбийскому Хуан Себастьян Кабаль/Роберт
Фара со счетом 6:3, 2:6, 4:10.
Матч продолжался один час и
15 минут. Во втором полуфинале еще один российский дуэт Андрей Рублев/Даниил
Медведев сыграет с австрийцами Юлианом Ноулом и Юргеном Мельцером.
Москва (Россия)
Турнир АТР
«Кубок Кремля»
Покрытие: хард
Призовой фонд: 717 250 долларов
Мужчины. Парный разряд
1/2 финала
Константин Кравчук/Андрей
Кузнецов (Россия) - Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия) - 6:3, 2:6, 4:10.
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