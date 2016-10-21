Кузнецова обыграла Свитолину и вышла в финал Кубка Кремля
Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла Элину Свитолину в полуфинале Кубка Кремля.
Встреча, длившаяся 2 час 32 минуты, завершилась со счетом 6:1, 6:7, 6:4.
31-летняя россиянка совершила одну двойную ошибку и реализовала восемь брейк-поинтов из десяти, на счету соперницы пять двойных ошибок и четыре реализованных брейка из десяти. При этом у обеих теннисисток не было подач на вылет.
Соперница Кузнецовой по финалу определится в матче Юлия Гергес (Германия) — Дарья Гаврилова (Австралия).
Турнир
WTA
Кубок Кремля, Москва
Категория «Премьер». Закрытые корты
Покрытие - хард
Призовой фонд - 823 888 долларов США
Одиночный разряд
1/2 финала
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Свитолина Э. (Украина) - 6:1, 6:7, 6:4
Место и дата
21 октября 15:30, , Онлайн-трансляция