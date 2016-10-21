Светлана Кузнецова: Могла бы выиграть матч в двух сетах, но потеряла свою нить игры
Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу в полуфинале Кубка Кремля над украинкой Элиной Свитолиной (6:1, 6:7, 6:4).
«Конечно, рада, что завершила матч победой. Могла бы выиграть его в двух сетах, но во втором чуть потеряла свою нить игры и пришлось, как обычно, играть марафон. Хватит ли сил на финальный рывок? Просто играю каждый матч. Я очень благодарна людям, которые мне помогают восстанавливаться, настраиваться — тренеру, Насте Мыскиной и всем, кто со мной работает. Без них я не была бы в такой форме и не смогла бы отыграть столько сложных поединков. И публика — неотъемленая часть всего этого, спасибо всем большое», - приводит слова Кузнецовой «Матч ТВ».
Соперница Кузнецовой по финалу определится в матче Юлия Гергес (Германия) — Дарья Гаврилова (Австралия).
Турнир
WTA
Кубок Кремля, Москва
Категория «Премьер». Закрытые корты
Покрытие - хард
Призовой фонд - 823 888 долларов США
Одиночный разряд
1/2 финала
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Свитолина Э. (Украина) - 6:1, 6:7, 6:4
Место и дата
21 октября 15:30, , Онлайн-трансляция