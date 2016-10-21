Светлана Кузнецова: Могла бы выиграть матч в двух сетах, но потеряла свою нить игры

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу в полуфинале Кубка Кремля над украинкой Элиной Свитолиной (6:1, 6:7, 6:4).

«Конечно, рада, что завершила матч победой. Могла бы выиграть его в двух сетах, но во втором чуть потеряла свою нить игры и пришлось, как обычно, играть марафон. Хватит ли сил на финальный рывок? Просто играю каждый матч. Я очень благодарна людям, которые мне помогают восстанавливаться, настраиваться — тренеру, Насте Мыскиной и всем, кто со мной работает. Без них я не была бы в такой форме и не смогла бы отыграть столько сложных поединков. И публика — неотъемленая часть всего этого, спасибо всем большое», - приводит слова Кузнецовой «Матч ТВ».

Соперница Кузнецовой по финалу определится в матче Юлия Гергес (Германия) — Дарья Гаврилова (Австралия).

Турнир WTA

Кубок Кремля, Москва

Категория «Премьер». Закрытые корты

Покрытие - хард

Призовой фонд - 823 888 долларов США

Одиночный разряд

1/2 финала