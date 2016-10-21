ФИФА объявила тендер на приобретение медийных прав на ЧМ-2018

ФИФА объявила тендер на приобретение прав на освещение Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 на территории России.

Как сообщается в пресс-релизе организации, права будут охватывать такие медийные возможности, как телевидение, интернет, мобильные устройства и радиовещание. Участники могут также заявить о желании приобрести права на освещение ЧМ-2022 и подать отдельную заявку. Они принимаются до 24 ноября.

Отмечается, что продажа прав на освещение своих футбольных турниров является для ФИФА одним из важнейших источников доходов, который необходим для финансирования футбольных соревнований.