Ассоциация европейских лиг приостановила соглашение с УЕФА, протестуя против реформы Лиги чемпионов

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) решила отказаться от меморандума о взаимопонимании с УЕФА из-за грядущей реформы Лиги чемпионов. Этот меморандум, в частности, подразумевал, что матчи национальных чемпионатов не будут пересекаться по времени с играми еврокубков.

Напомним, что с сезона 2018/2019 УЕФА гарантирует первым четырем командами в четырех лучших чемпионатах Европы по таблице коэффициентов прямые путевки в Лигу чемпионов. Это чемпионаты Англии, Германии, Испании и Италии.

«В такой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как расторгнуть меморандум», - сказал глава EPFL Ларс-Кристер Ольссон. Его слова приводит Reuters. «Мы хотели бы сохранить основные принципы европейского футбола, которые базируются на спортивных ценностей», - добавил глава датской лиги член EPFL Клаус Томсен.

Критики реформы УЕФА утверждают, что эта уступка топ-клубам делает Лигу чемпионов больше похожей на европейскую суперлигу.