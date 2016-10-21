Ассоциация европейских лиг приостановила соглашение с УЕФА, протестуя против реформы Лиги чемпионов
Ассоциация европейских профессиональных
футбольных лиг (EPFL) решила отказаться от меморандума о взаимопонимании
с УЕФА из-за грядущей реформы Лиги чемпионов. Этот меморандум, в частности, подразумевал,
что матчи национальных чемпионатов не будут пересекаться по времени с играми
еврокубков.
Напомним, что с сезона
2018/2019 УЕФА гарантирует первым четырем командами в четырех лучших чемпионатах
Европы по таблице коэффициентов прямые путевки в Лигу чемпионов. Это чемпионаты
Англии, Германии, Испании и Италии.
«В такой ситуации у нас нет
другого выхода, кроме как расторгнуть меморандум», - сказал глава EPFL Ларс-Кристер Ольссон. Его слова приводит Reuters. «Мы хотели бы сохранить основные принципы европейского футбола, которые базируются на спортивных ценностей», - добавил
глава датской лиги член EPFL Клаус Томсен.
Критики реформы УЕФА
утверждают, что эта уступка топ-клубам делает Лигу чемпионов больше похожей на
европейскую суперлигу.