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Фелипе Масса: Постараемся опередить «Форс Индию» в США

Источник:  F1newsКомментарии

Бразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса поделился ожиданиями от предстоящего этапа «Формулы-1», который пройдет в США.

«Надеюсь, всё пройдет успешно и мы заработаем много очков. Борьба с «Форс Индией» продолжается, в команде понимают, что придётся нелегко, ведь машина соперников более конкурентоспособна. Но мы постараемся их опередить. Нужно верить в это и не опускать руки.

Гран-при США пройдет в Остине с 21 по 23 октября. 35-летний бразилец расположился на десятом месте личного зачета, имея в активе 43 очка.

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