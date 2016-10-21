Ляйсан Утяшева стала послом ЧМ-2018
Российская гимнастка и
телеведущая, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ляйсан
Утяшева стала федеральным послом чемпионата мира по футболу 2018 года.
Напомним, что турнир пройдет в России.
«Я очень рада, что мне представилась возможность
стать послом чемпионата мира в России. Это очень почетное и ответственное
звание. Со своей стороны, я готова всячески продвигать идею проведения турнира
в нашей стране и участвовать в мероприятиях, связанных с организацией
предстоящего футбольного праздника.
Как спортсмену вдвойне приятно, что
ключевые спортивные события проходят именно в России. Спорт – это то, что
делает нас сильнее, увереннее в себе и одновременно наполняет жизнь новыми
красками. То же самое я могу сказать и о чемпионате мира по футболу: не
сомневаюсь, что турнир станет незабываемым событием в жизни нашей страны и
найдет свой отклик в сердце каждого», - цитирует Утяшеву «Туристический портал
ЧМ-2018».
После завершения спортивной карьеры
Утяшева она участвует в многочисленных телевизионных проектах, в 2014 году
стала ведущей популярной программы «Танцы» на канале ТНТ.
Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15
июля. Матчи чемпионата примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград,
Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и
Екатеринбург.