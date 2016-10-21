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Ляйсан Утяшева стала послом ЧМ-2018

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Российская гимнастка и телеведущая, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева стала федеральным послом чемпионата мира по футболу 2018 года. Напомним, что турнир пройдет в России.

«Я очень рада, что мне представилась возможность стать послом чемпионата мира в России. Это очень почетное и ответственное звание. Со своей стороны, я готова всячески продвигать идею проведения турнира в нашей стране и участвовать в мероприятиях, связанных с организацией предстоящего футбольного праздника.

Как спортсмену вдвойне приятно, что ключевые спортивные события проходят именно в России. Спорт – это то, что делает нас сильнее, увереннее в себе и одновременно наполняет жизнь новыми красками. То же самое я могу сказать и о чемпионате мира по футболу: не сомневаюсь, что турнир станет незабываемым событием в жизни нашей страны и найдет свой отклик в сердце каждого», - цитирует Утяшеву «Туристический портал ЧМ-2018».

После завершения спортивной карьеры Утяшева она участвует в многочисленных телевизионных проектах, в 2014 году стала ведущей популярной программы «Танцы» на канале ТНТ. 

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи чемпионата примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. 

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