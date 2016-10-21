Льюис Хэмилтон: Второе место в сезоне приму, как мужчина

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что достойно примет второе место в личном зачете пилотов «Формулы-1».

«Я постараюсь принять это, как мужчина. Нельзя выигрывать всегда и везде. Посмотрите на чемпионов мира прошлых лет. Они не только побеждали, но и проигрывали. Это часть игры.

Ситуация такова, что предстоит разыграть ещё много очков. Я верю, что возможно всё. После того, как исход определится, всё, что я смогу сделать, – это думать о будущем, то есть о следующем сезоне», - приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Напомним, за четыре гонки до конца сезона 31-летний британец расположился на второй строчке личного зачета, имея в активе 280 очков. Его партнер по команде Нико Робсерг возглавляет таблицу с 313 очками.

Ближайший этап «королевских гонок» пройдет в Остине с 21 по 23 октября.