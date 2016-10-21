Глушаков, Промес и Зе Луиш не полетели со «Спартаком» на матч с «Уралом»
«Спартак» вылетел на матч 11-го тура чемпионата России с «Уралом».
У красно-белых есть потери из-за травм.
Как сообщает официальный
сайт «Спартака», в Екатеринбург вылетели такие игроки: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Денис
Кутин, Андрей Ещенко, Маурисио, Сердар Таски, Илья Кутепов, Сальваторе
Боккетти, Дмитрий Комбаров, Александр Зуев, Ромуло, Артём Тимофеев, Фернандо,
Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов.
Из-за травм в Москве
остались полузащитники Денис Глушаков, у которого после сегодняшней тренировки
обнаружились ушиб и гематома бедра, Квинси Промес и нападающий Зе Луиш. Они
будут проходить в Тарасовке курс лечения и заниматься по индивидуальной
программе.
Матч «Урал» - «Спартак» состоится 22 октября. Начало матча в
17:00 по Москве.