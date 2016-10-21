ЦСКА привлекает болельщиков на матч бесплатной стрижкой бороды

Баскетбольный клуб ЦСКА привлекает болельщиков на домашний матч в Евролиге против «Панатинаикоса» большой программой событий.

«Болельщики перед этой игрой смогут встретиться со знаменитыми ветеранами БК ЦСКА, до матча пройдет автограф-сессия Сергея Панова, Теодороса Папалукаса, Матьяжа Смодиша и Рамунаса Шишкаускаса. В честь этих игроков будут оформлены входы и фойе «Мегаспорта», - сообщает «Свободная пресса».

Официальный сайт ЦСКА обещает, что мастера барбершопа прямо на арене «помогут привести в порядок даже самые запущенные случаи». Также во время матча специальная сникер-химчистка бесплатно почистит кроссовки всем желающим.

Напомним, встреча состоится 21 октября и начнется в 20:00 по московскому времени.