Полузащитник «Карабаха» Кинтана признан лучшим игроком третьего тура Лиги Европы
УЕФА назвал лучшего игрока третьего тура Лиги Европы. По
результатам голосования болельщиков первое место занял полузащитник «Карабаха»
Дани Кинтана.
Напомним, что «Карабах» обыграл ПАОК со счетом 2:0. Кинтана
набрал 69% голосов. На втором месте форвард «Панатинаикоса» Виктор Ибарбо – 8%.
С таким же показателем нападающий «Сент-Этьена» Кевин Монне-Паке – третье место.
Четвертым с 7% голосов стал хавбек «МЮ» Поль Погба. Пятое
место занял полузащитник «Османлыспор» Рауль Русеску. Дальше идут Антонио Кандрева
(«Лацио») и Евгений Коноплянка («Шальке») – 2%. Один процент у форварда «Фиорентины»
Николы Калинича.
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