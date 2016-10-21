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Полузащитник «Карабаха» Кинтана признан лучшим игроком третьего тура Лиги Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА назвал лучшего игрока третьего тура Лиги Европы. По результатам голосования болельщиков первое место занял полузащитник «Карабаха» Дани Кинтана.

Напомним, что «Карабах» обыграл ПАОК со счетом 2:0. Кинтана набрал 69% голосов. На втором месте форвард «Панатинаикоса» Виктор Ибарбо – 8%. С таким же показателем нападающий «Сент-Этьена» Кевин Монне-Паке – третье место.

Четвертым с 7% голосов стал хавбек «МЮ» Поль Погба. Пятое место занял полузащитник «Османлыспор» Рауль Русеску. Дальше идут Антонио Кандрева («Лацио») и Евгений Коноплянка («Шальке») – 2%. Один процент у форварда «Фиорентины» Николы Калинича.

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