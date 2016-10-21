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Роман Павлюченко: Рано говорить, что у «Спартака» «поперло». Две-три неудачных игры – и будут пятыми-шестыми

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, ранее игравший за «Спартак», считает, что рано говорить об успехах красно-белых. Напомним, в субботу «Урал» сыграет в Екатеринбурге со «Спартаком».

- Много лет прошло с тех пор, как я ушел из «Спартака». Но это тот клуб, который полюбил и до сих пор в некоторых играх за «Спартак» переживаю. Судьба сложилась так, что я больше не в «Спартаке», сейчас моя команда – «Урал». И моя задача – выйти против «Спартака» и забить. Это моя работа.

- Вам не удалось стать чемпионом со «Спартаком». Скоро 10 лет, как вы команду покинули, а она все так же без золота. Почему?

- Не могу ответить на этот вопрос. Я много лет не в команде. Каждый год говорится про чемпионство, но «Спартак» не может выиграть… И стадион есть, и болельщики… Не знаю, в чем причина.

- Но теперь Аленичева сменил Каррера – и с ним «поперло».

- Ну, подождите. Говорить, что «поперло» – рано. Еще играть и играть. Когда будет предпоследний или последний тур – тогда посмотрим, где будет «Спартак». Две-три игры неудачно сыграют – и они уже будут пятые или шестые.

Полная версия интервью с Романом Павлюченко – в ближайшее время на Sovsport.ru

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