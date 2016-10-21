Поль Погба: Я рад тому, что Руни, как капитан, позволил мне пробить пенальти
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поблагодарил одноклубника Уэйна Руни за то, что позволил пробить пенальти.
«Здорово, что мы заработали этот пенальти. Бить могли Уэйн или я, но я сказал ему, что хотел бы пробить сам. В итоге мяч оказался в сетке. Я очень рад тому, что Уэйн, как капитан, позволил мне выполнить этот удар».
Напомним, дубль Погба помог «красным дьяволам» разгромить турецкий «Фенербахче» (4:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Матч
Манчестер Юнайтед - Фенербахче - 4:1 (3:0)
Голы
Погба 31 (1:0 - пен.). Марсьяль 34 (2:0 - пен.). Погба 45 (3:0). Лингард 48 (4:0). ван Перси 83 (4:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Байи, Шоу, Смоллинг (Рохо, 46), Лингард (Депай, 66), Погба (Фосу-Менса, 75), Мата, Кэррик, Марсьяль, Руни
Фенербахче: Демирель, Озбайракли, Нойштедтер, Кьяер (Эменике, 46), Калдырым, Шкртел, Топал, Шен (Кейбаши, 70), Потук, Соуза, ван Перси
Предупреждения:
нет - Кьяер, 31
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
20 октября 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция