Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Крылья Советов1 : 1Арсенал Тула
Баскетбол  ЦСКА63 : 64Панатинаикос
Футбол  Гамбург0 : 0Айнтрахт
Хоккей  Йокерит3 : 2Спартак
Теннис  Медведев5:7, 0:0Робер
Футбол  Монако- : -Монпелье
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Поль Погба: Я рад тому, что Руни, как капитан, позволил мне пробить пенальти

Источник:  «Манчестер Юнайтед» в РоссииКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поблагодарил одноклубника Уэйна Руни за то, что позволил пробить пенальти.

«Здорово, что мы заработали этот пенальти. Бить могли Уэйн или я, но я сказал ему, что хотел бы пробить сам. В итоге мяч оказался в сетке. Я очень рад тому, что Уэйн, как капитан, позволил мне выполнить этот удар».

Напомним, дубль Погба помог «красным дьяволам» разгромить турецкий «Фенербахче» (4:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Матч

Манчестер Юнайтед - Фенербахче - 4:1 (3:0)

Голы

Погба 31 (1:0 - пен.). Марсьяль 34 (2:0 - пен.). Погба 45 (3:0). Лингард 48 (4:0). ван Перси 83 (4:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Байи, Шоу, Смоллинг (Рохо, 46), Лингард (Депай, 66), Погба (Фосу-Менса, 75), Мата, Кэррик, Марсьяль, Руни

Фенербахче: Демирель, Озбайракли, Нойштедтер, Кьяер (Эменике, 46), Калдырым, Шкртел, Топал, Шен (Кейбаши, 70), Потук, Соуза, ван Перси

Предупреждения:

нет - Кьяер, 31

Судья:

Бенуа Бастин (Франция)

Место и дата

20 октября 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Рейнгольд: «Краснодар» сыпется когда на него оказывают давлениеБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Краснодар» дома уступил «Шальке».Валерий Рейнгольд: Вчера мне было стыдно за «Зенит»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру футболистов «Зенита» в матче Лиги Европы с ирландским «Дандолком».Полузащитник «Карабаха» Кинтана признан лучшим игроком третьего тура Лиги ЕвропыУЕФА назвал лучшего игрока третьего тура Лиги Европы. По результатам голосования болельщиков, первое место занял полузащитник «Карабаха» Дани Кинтана.Александер Чеферин: Создание европейской суперлиги привело бы к войнеПрезидент УЕФА Александер Чеферин поделился своим мнением по поводу возможности создания европейской суперлиги для топ-клубов. Он сказал, что это привело бы к серьезным проблемам.Пол Инс: Погба мог быть играть ближе к атакеБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс высказался об игре Поля Погба, который накануне сделал дубль в матче Лиги Европы с «Фенербахче» (4:1).Жозе Моуринью: Мхитарян? Я не Эйнштейн, чтобы играть с четырьмя вингерами одновременноГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что полузащитнику Генриху Мхитаряну необходимо набрать форму, чтобы иметь шанс на попадание в стартовый состав.Полузащитник «Дандолка»: «Зенит» – самая сильная команда в Лиге ЕвропыПолузащитник «Дандолка» Дэрил Хорган поделился впечатлениями от поражения в матче Лиги Европы против «Зенита» (1:2).Жулиано вошел в символическую сборную недели Лиги ЕвропыПолузащитник «Зенита» Жулиано попал в список лучших игроков Лиги Европы в третьем туре по версии УЕФА.«Манчестер Юнайтед» присматривается к Фабиньо и КоулмэнуВ зимнее трансферное окно главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить позицию правого защитника.Все ли так плохо? Обзор таблицы коэффициентов УЕФАВсе ли так плохо? Обзор таблицы коэффициентов УЕФАРоссия сохраняет шестое место в рейтинге, однако Португалия стала к нам немного ближе.«Зенит» спасся, победил – но проблем не меньше». Включение Геннадия Орлова«Зенит» спасся, победил – но проблем не меньше». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» объясняет, в чем параллели побед над «Маккаби» и «Дандолком», кроме волевого характера, и почему показателен Дзюба.Юрген Клопп: Меня не интересуют слова Моуринью, матч с «МЮ» остался позадиГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп предпочел не вступать в полемику с наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.Деннис Аого: В матче с «Краснодаром» «Шальке» немного повезлоЗащитник «Шальке-04» Деннис Аого полагает, что победа его команды над «Краснодаром» в Лиге Европы была достигнута не без доли везения.Геннадий Орлов: «Зениту» в игре с «Дандолком» явно не хватало мобильностиТелекомментатор Геннадий Орлов отметил минусы в игре «Зенита» в матче Лиги Европы с ирландским «Дандолком».Бенедикт Хеведес: Мы знали, что «Краснодар» опасен на контратакахЗащитник «Шальке» Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» в Лиге Европы.Главный тренер «Дандолка»: Игроки отдали все силы в матче с «Зенитом»Главный тренер «Дандолка» Стивен Келли подвел итоги матча с «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы (1:2).Доменико Кришито: Всегда непросто играть против команды, которая вся стоит в защитеЗащитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от победы над «Дандолком» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы (2:1).Аксель Витсель: Гол встряхнул нас, и мы сделали то, что должны былиПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от победы над «Дандолком» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы (2:1).«Космос – это стадион. А «Шальке» никакой не космос». Что говорили тренеры«Космос – это стадион. А «Шальке» никакой не космос». Что говорили тренерыГлавные тренеры «Краснодара» и «Шальке» подвели итог матча.Жозе Моуринью: Погба был худшим в АПЛ, но с «Фенербахче» он сыграл феноменальноЖозе Моуринью: Погба был худшим в АПЛ, но с «Фенербахче» он сыграл феноменальноПосле разгромной победы над «Фенербахче» представители «Манчестер Юнайтед» ответили на вопросы журналистов.

Фенербахче
Фенербахчекалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Уэйн Руни
Уэйн Рунивсе новости
Поль Погба
Поль Погбавсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости