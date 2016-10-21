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«Крылья Советов» и «Арсенал» сыграли вничью, хозяева второй тайм провели в меньшинстве

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 11-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Арсеналом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Оба мяча были забиты с пенальти. Сначала на 36-й минуте хозяев вывел вперед Йоан Молло. Затем Башкиров рукой выбил мяч из ворот рукой и был удален, после чего 11-метровый реализовал Браун Форбс.

«Арсенал» набрал девять очков и занимает 13-е место. У «Крыльев» семь очков и последнее место. Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

В следующем туре «Арсенал» примет «Уфу», а «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Оренбургом».

Чемпионат России. Премьер-лига

11-й тур

Матч

Крылья Советов - Арсенал - 1:1 (1:1)

Голы

Молло 36 (1:0 - пен.). Форбс 44 (1:1 - пен.).

Состав

Крылья Советов: Лория, Надсон, Ятченко, Цаллагов, Божин, Концедалов, Родич (Бато, 84), Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато

Арсенал: Левашов, Беляев, Горбатюк, Вергара, Тесак, Хагуш, Форбс (Горбанец, 76), Стеклов, Горбатенко (Максимов, 69), Бурмистров, Мухаметшин

Предупреждения:

Надсон, 66; Корниленко, 73 - Вергара, 66

Удаления:

Башкиров, 43 - нет

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

21 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

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