«Крылья Советов» и «Арсенал» сыграли вничью, хозяева второй тайм провели в меньшинстве

Матч 11-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Арсеналом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Оба мяча были забиты с пенальти. Сначала на 36-й минуте хозяев вывел вперед Йоан Молло. Затем Башкиров рукой выбил мяч из ворот рукой и был удален, после чего 11-метровый реализовал Браун Форбс.

«Арсенал» набрал девять очков и занимает 13-е место. У «Крыльев» семь очков и последнее место. Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

В следующем туре «Арсенал» примет «Уфу», а «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Оренбургом».

Чемпионат России. Премьер-лига



11-й тур