«Крылья Советов» и «Арсенал» сыграли вничью, хозяева второй тайм провели в меньшинстве
Матч 11-го тура
чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Арсеналом» завершился вничью.
Итоговый счет матча – 1:1.
Оба мяча были забиты с
пенальти. Сначала на 36-й минуте хозяев вывел вперед Йоан Молло. Затем Башкиров
рукой выбил мяч из ворот рукой и был удален, после чего 11-метровый реализовал
Браун Форбс.
«Арсенал» набрал девять
очков и занимает 13-е место. У «Крыльев» семь очков и последнее место. Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с
ней вы можете здесь.
В следующем туре «Арсенал»
примет «Уфу», а «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Оренбургом».
Чемпионат России.
Премьер-лига
11-й тур
Матч
Крылья Советов - Арсенал - 1:1 (1:1)
Голы
Молло 36 (1:0 - пен.). Форбс 44 (1:1 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Лория, Надсон, Ятченко, Цаллагов, Божин, Концедалов, Родич (Бато, 84), Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато
Арсенал: Левашов, Беляев, Горбатюк, Вергара, Тесак, Хагуш, Форбс (Горбанец, 76), Стеклов, Горбатенко (Максимов, 69), Бурмистров, Мухаметшин
Предупреждения:
Надсон, 66; Корниленко, 73 - Вергара, 66
Удаления:
Башкиров, 43 - нет
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
21 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция