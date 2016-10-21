КХЛ оштрафовала Дадонова за нарушение в матче с «Металлургом» Нк

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата между СКА и новокузнецким «Металлургом» (6:0).

После просмотра момента с удалением Евгения Дадонова до конца матча (5+20 мин) за толчок игрока «Металлурга» на борт СДК оставил наказание без изменений и наложил на Дадонова денежный штраф.

Напомним, 20 октября СКА в Новокузнецке разгромил «Металлург» со счетом 6:0. Голы забили Вадим Шипачев, Илья Каблуков, Стив Мозес, Вячеслав Войнов, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук, для которого эта заброшенная шайба стала сотой в КХЛ. Микко Коскинен впервые в сезоне отыграл на ноль.

Армейцы продлили победную серию до восьми матчей и, набрав 59 очков в 24 играх, остались лидерами Западной конференции.

22 октября СКА сыграет в Омске с «Авангардом».