КХЛ оштрафовала Дадонова за нарушение в матче с «Металлургом» Нк
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча
регулярного чемпионата между СКА и новокузнецким «Металлургом» (6:0).
После просмотра
момента с удалением Евгения Дадонова до конца матча (5+20 мин) за толчок игрока «Металлурга» на
борт СДК оставил наказание без изменений и наложил на Дадонова денежный
штраф.
Напомним,
20 октября СКА в Новокузнецке разгромил
«Металлург» со счетом 6:0. Голы забили Вадим Шипачев, Илья Каблуков, Стив
Мозес, Вячеслав Войнов, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук, для которого эта
заброшенная шайба стала сотой в КХЛ. Микко Коскинен впервые в сезоне отыграл на
ноль.
Армейцы
продлили победную серию до восьми матчей и, набрав 59 очков в 24 играх,
остались лидерами Западной конференции.
22
октября СКА сыграет в Омске с «Авангардом».