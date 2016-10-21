Константин Сарсания: Селихов в «Лацио», ну а почему нет?

Бывший спортивный директор «Зенита», ныне главный тренер литовского «Атлантаса» Константин Сарсания прокомментировал слухи о возможном переходе Александра Селихова в «Лацио».



«Ну а почему нет? У них хорошая селекционная служба, смотрит весь мир, тем более недавно они из российского чемпионата купили Баштуша из «Ростова». Селихов сейчас хорошо играет, несколько матчей на ноль провел. Другой вопрос, будет ли он там первым номером. Могут ли они набивать на него цену? Это тоже может быть. Цена зависит от спроса», - приводит слова Сарсании ТАСС.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что «Амкар» рассматривает предложение «Лацио» по вратарю Александру Селихову.

По информации ITASportPress, спортивный директор римского клуба Игли Таре уже начал переговоры с российским клубом. За 22-летнего Селихова «Лацио» готов заплатить 7 миллионов евро.

В этом сезоне голкипер в 10 матчах чемпионата России пропустил пять голов.