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Паркер и Руис сразятся за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO

Источник:  Sky SportsКомментарии

Стало известно, кто будет претендовать на вакантный титул чемпиона мира по версии WBO. Это новозеландец Джозеф Паркер и мексиканец Энди Руис.

Как сообщает Sky Sports, такое решение принято на конгрессе WBO. Напомним, что пояс стал вакантным после того, как титул был отобран у британца Тайсона Фьюри. Поединок пройдет 10 декабря в Окленде (Новая Зеландия).

Также сообщается, что победитель этого боя может провести затем обязательную защиту против британца Дэвида Хэя, который занимает в рейтинге организации четвертое место.

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