Паркер и Руис сразятся за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO
Стало известно, кто
будет претендовать на вакантный титул чемпиона мира по версии WBO. Это
новозеландец Джозеф Паркер и мексиканец Энди Руис.
Как сообщает Sky Sports,
такое решение принято на конгрессе WBO. Напомним, что пояс стал вакантным после
того, как титул был отобран у британца Тайсона Фьюри. Поединок пройдет 10
декабря в Окленде (Новая Зеландия).
Также сообщается, что
победитель этого боя может провести затем обязательную защиту против британца
Дэвида Хэя, который занимает в рейтинге организации четвертое место.
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