Хэмилтон выиграл в первой практике Гран-при США. Квят - 9-й
Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой практике Гран-при США.
Вторым стал его партнер по команде Нико Росберг. Замкнул тройку лидеров голландец Макс Фесртаппен.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятый результат.
Второй свободный заезд стартует сегодня, 21 октября в 22:00 по московскому времени.
Гран-при США
Трасса Америк, Остин
Первая практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)–1.37,428
2. Нико Росберг («Мерседес») +0,315
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,951
4. Кими Райкконен («Феррари») +1,979
5. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +2,284
6. Валттери Боттас («Уильямс») +2,348
7. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +2,535
8. Себастьян Феттель («Феррари») +2,560
9. Даниил Квят («Торо Россо») +2,703
10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,712
11. Фелипе Масса («Уильямс») +2,763
12. Фелипе Наср («Заубер») +2,859
13. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,934
14. Ромен Грожан («Хаас») +3,398
15. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +3,542
16. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,742
17. Альфонсо Селис («Форс-Индия») +3,994
18. Дженсон Баттон («Макларен») +4,235
19. Кевин Магнуссен («Рено») +4,514
20. Джордан Кинг («Манор») +4,584
21. Джолион Палмер («Рено») +4,904
22. Эстебан Окон («Манор») +6,446