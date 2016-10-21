Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Крылья Советов1 : 1Арсенал Тула
Баскетбол  ЦСКА63 : 64Панатинаикос
Футбол  Гамбург0 : 0Айнтрахт
Хоккей  Йокерит3 : 2Спартак
Теннис  Медведев5:7, 0:0Робер
Футбол  Монако- : -Монпелье
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хэмилтон выиграл в первой практике Гран-при США. Квят - 9-й

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой практике Гран-при США.

Вторым стал его партнер по команде Нико Росберг. Замкнул тройку лидеров голландец Макс Фесртаппен.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятый результат.

Второй свободный заезд стартует сегодня, 21 октября в 22:00 по московскому времени.

Гран-при США

Трасса Америк, Остин

Первая практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)–1.37,428
2. Нико Росберг («Мерседес») +0,315
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,951
4. Кими Райкконен («Феррари») +1,979
5. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +2,284
6. Валттери Боттас («Уильямс») +2,348
7. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +2,535
8. Себастьян Феттель («Феррари») +2,560
9. Даниил Квят («Торо Россо») +2,703
10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,712
11. Фелипе Масса («Уильямс») +2,763
12. Фелипе Наср («Заубер») +2,859
13. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,934
14. Ромен Грожан («Хаас») +3,398
15. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +3,542
16. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,742
17. Альфонсо Селис («Форс-Индия») +3,994
18. Дженсон Баттон («Макларен») +4,235
19. Кевин Магнуссен («Рено») +4,514
20. Джордан Кинг («Манор») +4,584
21. Джолион Палмер («Рено») +4,904
22. Эстебан Окон («Манор») +6,446 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Льюис Хэмилтон: Второе место в сезоне приму, как мужчинаПилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что достойно примет второе место в личном зачете пилотов «Формулы-1».Фелипе Масса: Постараемся опередить «Форс Индию» в СШАБразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса поделился ожиданиями от предстоящего этапа «Формулы-1», который пройдет в США.Даниэль Риккардо попробовал себя в роли фермера в СШАПеред гран-при США пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо посетил небольшое ранчо в 160 км от Остина.Карлос Сайнс: Я не могу вечно быть запасным вариантом для «Ред Булла»Пилот команды «Торо Россо» Карлос Сайнс сказал, что не хочет все время быть «первым запасным» для «Ред Булла».Ромен Грожан показал шлем на 100-й Гран-при в карьереФранцузский пилот «Хаас» Ромен Грожан показал шлем, в котором он выйдет на старт сотого гран-при в карьере гонщика «Формулы-1».Даниил Квят: Переход в «Форс Индию»? Мне самому хочется обладать большей информациейРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал слухи о переходе в индийскую команду «Форс Индия».Нико Хюлькенберг: Переход в «Рено» – правильный шаг в моей карьереНемецкий пилот «Форс Индии» Нико Хюлькенберг прокомментировал свой переход в «Рено» в следующем сезоне.Льюис Хэмилтон: Одна травма преследует меня весь годБританский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на официальной пресс-конференции перед гран-при США рассказал, как чувствует себя после получения травмы.На Хэмилтона опрокинули 400 литров чернил в новом рекламном роликеБританский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон снялся в рекламе принтеров.Нико Росберг: Нас ждёт интересная борьба на этапе в ОстинеПилот «Мерседес» Нико Росберг поделился ожиданиями о предстоящем гран-при США.Ромен Грожан: 100 Гран-при – важное достижение в моей жизниПилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями о предстоящем гран-при США, который станет сотым для француза.Льюис Хэмилтон стал героем игры Call of DutyБританский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал героем видеоигры Call of Duty.Кими Райкконен: Автодром в Остине хорош для зрелищной гонкиПилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями от Гран-при США.Даниил Квят: Перед Остином стараюсь похудеть, чтобы потом поесть здесь мяса до отвалаГонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал об особенностях трассы в Остине, где в ближайшие выходные пройдет Гран-при США.Кевин Магнуссен: Я большой поклонник Индикар, но мой переход туда – это слухиГонщик «Рено» Кевин Магнуссен опроверг информацию о том, что продолжит карьеру в серии «Индикар».Паскаль Верляйн: Я веду переговоры с «Форс Индией»Пилот команды «Манор» Паскаль Верляйн может в следующем сезоне перейти в «Форс Индия». Он ведет переговоры по этому поводу.Рон Деннис: Поставлю «Макларену» пятерку по десятибалльной системеРуководитель «Макларена» Рон Деннис оценил выступление команды в нынешнем сезоне.Фелипе Масса: Я буду приезжать на некоторые гонки в следующем сезонеБразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса, объявивший о завершении карьеры по окончании сезона, сказал, что будет посещать «королевские гонки» в следующем сезоне.Паскаль Верляйн: Мы выступаем лучше, чем ожидалиПилот команды «Манор» Паскаль Верляйн поделился впечатлениями от выступления в текущем сезоне. Он отметил, что доволен результатами.Гюнтер Штайнер: Поклонникам Ф-1 в США будет приятно увидеть американскую команду на домашнем Гран-приРуководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от гран-при США. Он сказал, что надеется на поддержку американских болельщиков.

Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппенвсе новости
Нико Росберг
Нико Росбергвсе новости
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтонвсе новости
Гран-при США
Гран-при США
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости