Франк Веркаутерен: При равных составах результат был бы другим

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился впечатлениями после матча против тульского «Арсенала» в чемпионате России. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Считаю ли ничью положительным результатом? Обычно положительный результат – это победа. Очень жаль, что мы не смогли удерживать лидерство в счете долгое время. Думаю, что из-за некоторых решений, из-за сложившейся ситуации во втором тайме команде пришлось больше времени уделять подстраховке друг друга, так как мы играли вдесятером.

Мы потеряли полный контроль над игрой, но все равно были опасны, создавали моменты, в отличие от соперника. При игре в полных составах результат был бы иным, но таков футбол. Хочу поблагодарить своих игроков за то желание бороться, за то отношение, которое у нас было во втором тайме», – цитирует Веркаутерена «Матч ТВ».

Оба мяча были забиты с пенальти. Сначала на 36-й минуте хозяев вывел вперед Йоан Молло. Затем Башкиров рукой выбил мяч из ворот рукой и был удален, после чего 11-метровый реализовал Браун Форбс.

«Арсенал» набрал девять очков и занимает 13-е место. У «Крыльев» семь очков и последнее место. В следующем туре «Арсенал» примет «Уфу», а «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Оренбургом».

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