Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Крылья Советов1 : 1Арсенал Тула
Баскетбол  ЦСКА63 : 64Панатинаикос
Футбол  Гамбург0 : 0Айнтрахт
Хоккей  Йокерит3 : 2Спартак
Теннис  Медведев5:7, 0:0Робер
Футбол  Монако- : -Монпелье
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Франк Веркаутерен: При равных составах результат был бы другим

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился впечатлениями после матча против тульского «Арсенала» в чемпионате России. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Считаю ли ничью положительным результатом? Обычно положительный результат – это победа. Очень жаль, что мы не смогли удерживать лидерство в счете долгое время. Думаю, что из-за некоторых решений, из-за сложившейся ситуации во втором тайме команде пришлось больше времени уделять подстраховке друг друга, так как мы играли вдесятером.

Мы потеряли полный контроль над игрой, но все равно были опасны, создавали моменты, в отличие от соперника. При игре в полных составах результат был бы иным, но таков футбол. Хочу поблагодарить своих игроков за то желание бороться, за то отношение, которое у нас было во втором тайме», – цитирует Веркаутерена «Матч ТВ».

Оба мяча были забиты с пенальти. Сначала на 36-й минуте хозяев вывел вперед Йоан Молло. Затем Башкиров рукой выбил мяч из ворот рукой и был удален, после чего 11-метровый реализовал Браун Форбс.

«Арсенал» набрал девять очков и занимает 13-е место. У «Крыльев» семь очков и последнее место. В следующем туре «Арсенал» примет «Уфу», а «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Оренбургом».

Чемпионат России. Премьер-лига

11-й тур

Матч

Крылья Советов - Арсенал - 1:1 (1:1)

Голы

Молло 36 (1:0 - пен.). Форбс 44 (1:1 - пен.).

Состав

Крылья Советов: Лория, Надсон, Ятченко, Цаллагов, Божин, Концедалов, Родич (Бато, 84), Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато

Арсенал: Левашов, Беляев, Горбатюк, Вергара, Тесак, Хагуш, Форбс (Горбанец, 76), Стеклов, Горбатенко (Максимов, 69), Бурмистров, Мухаметшин

Предупреждения:

Надсон, 66; Корниленко, 73 - Вергара, 66

Удаления:

Башкиров, 43 - нет

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

21 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Кирьяков: Наш атакующий потенциал пока не позволяет воспользоваться численным преимуществомГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями после матча против тульского «Арсенала» в чемпионате России. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).Константин Сарсания: Селихов в «Лацио», ну а почему нет?Бывший спортивный директор «Зенита», ныне главный тренер литовского «Атлантаса» Константин Сарсания прокомментировал слухи о возможном переходе Александра Селихова в «Лацио».РФПЛ. 11-й тур. «Крылья Советов» и «Арсенал» разошлись миром и другие матчиРезультаты матчей 11-го тура чемпионата России по футболу.«Крылья Советов» и «Арсенал» сыграли вничью, хозяева второй тайм провели в меньшинствеМатч 11-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Арсеналом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Роман Павлюченко: Рано говорить, что у «Спартака» «поперло». Две-три неудачных игры – и будут пятыми-шестымиНападающий «Урала» Роман Павлюченко, ранее игравший за «Спартак», считает, что рано говорить об успехах красно-белых.Глушаков, Промес и Зе Луиш не полетели со «Спартаком» на матч с «Уралом»«Спартак» вылетел на матч 11-го тура чемпионата России с «Уралом». У красно-белых есть потери из-за травм.Гендиректор «Тосно»: «Зенит» хочет около 300 000 евро за Богаева и Киреенко, мы будем оспаривать решение палаты РФСГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поделился своим мнением о решении палаты по разрешению споров РФС. Ранее она обязала клуб выплатить компенсацию «Зениту» за защитника Дмитрия Богаева и полузащитника Павла Киреенко.«Крылья Советов» – «Арсенал». ОнлайнМатч 11-го тура чемпионата России по футболу на Sovsport.ru.«В «Рубине» не платили 3 месяца». Кто не поехал в Турин и Ростов ради Оренбурга«В «Рубине» не платили 3 месяца». Кто не поехал в Турин и Ростов ради ОренбургаПолузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев желает Нехайчику не сбавлять обороты, «Рубину» – еврокубков, а своей команде – обыграть «Зенит».Почему «Спартак» идет на первом местеПочему «Спартак» идет на первом местеПять причин лидерства красно-белых в чемпионате РоссииПраздник, который всегда от тебя увозят. Колонка Сергея МикуликаПраздник, который всегда от тебя увозят. Колонка Сергея МикуликаПохоже, нас опять слегка обманули.ЦСКА обыграет «Локомотив», «Спартак» сыграет вничью с «Уралом»ЦСКА обыграет «Локомотив», «Спартак» сыграет вничью с «Уралом»Прогнозы «Советского спорта» на матчи 11-го тура чемпионата России по футболу.Вице-президент РЖД: Самоотдача игроков «Локомотива» не соответствует уровню их зарплатВице-президент РЖД Анатолий Мещеряков недоволен самоотдачей некоторых игроков «Локомотива».Маурисио: Хочу доказать, что достоин носить футболку «Спартака»Бразильский легионер «Спартака» Маурисио сравнил чемпионат Италии и России.Константин Сарсания: Шансов вернутся в основу «Зенита» у Кержакова практически нетБывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания после победы «Зенита» над ирландским «Дандолком» (2:1) в Лиге Европы сказал, что нападающий Александр Кержаков вряд ли вернется в основной состав команды.Прядкин избран в Совет директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лигПрезидент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин избран в Совет директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг (ЕПФЛ), сообщает официальный сайт РФПЛ.Квинси Промес: Работаю изо всех сил, чтобы восстановиться к матчу с ЦСКАПолузащитник «Спартака» Квинси Промес рассчитывает восстановиться к матчу 12 тура РФПЛ с ЦСКА.Евгений Ловчев: «Локомотив» и ЦСКА сыграют вничьюОбозреватель «Советского спорта» дает прогноз на центральный матч тура.Маурисио: Если предложат играть за сборную России, – не откажусьБразильский защитник «Спартака» Маурисио признался, что хотел бы получить российский паспорт.Гаджи Гаджиев: Есть основания утверждать, что «Амкар» никуда не рухнетГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что не видит причин, из-за которых его команда может «рухнуть» после удачного старта в РФПЛ.

Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Франк Веркаутерен
Франк Веркаутеренвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости