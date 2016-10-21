«Йокерит» дома обыграл «Спартак»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Спартаком» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Йокерита».
В составе победителей
отличились Чарльз Геноуэй, который сделал дубль, и Марко Анттила. У «Спартака»
голы в активе Алексея Бондарева и Райана Стоа.
«Йокерит» набрал 34 очка
и занимает восьмое место в Западной конференции. У «Спартака» 29 очков и 11-е
место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Йокерит - ХК Сочи - 2:3 О.Т. (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Мяки (Йенсен, Кулда), 10:28 (1:0). Левицкий (Крикунов, Игнатушкин), 29:30 (1:1 - бол.). Виртанен (Анттила), 35:56 (2:1). Левицкий (Крикунов, Фантенберг), 51:05 (2:2). Толпеко (Фантенберг, Александров), 61:58 (2:3).
Место и дата
19 октября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
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