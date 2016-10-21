«Йокерит» дома обыграл «Спартак»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Спартаком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Йокерита».

В составе победителей отличились Чарльз Геноуэй, который сделал дубль, и Марко Анттила. У «Спартака» голы в активе Алексея Бондарева и Райана Стоа.

«Йокерит» набрал 34 очка и занимает восьмое место в Западной конференции. У «Спартака» 29 очков и 11-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат