Валерий Рейнгольд: Вчера мне было стыдно за «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру футболистов «Зенита» в матче Лиги Европы с ирландским «Дандолком».

«Вчера мне было стыдно за «Зенит». С кем питерцы играли? Я и не слышал о такой команде, как «Дандолк». Играл клуб миллионеров и команда работяг-кочегаров. И случайно выиграли», - сказал Рейнгольд.

Напомним, после трех туров сине-бело-голубые лидируют в группе D, имея в активе девять очков. «Дандолк», набравший четыре очка, остался на второй позиции.

Команды встретятся друг с другом в следующем туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоится в Санкт-Петербурге 3 ноября и начнется в 21:00.