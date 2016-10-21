Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Крылья Советов1 : 1Арсенал Тула
Баскетбол  ЦСКА63 : 64Панатинаикос
Футбол  Гамбург0 : 0Айнтрахт
Хоккей  Йокерит3 : 2Спартак
Теннис  Медведев5:7, 0:0Робер
Футбол  Монако- : -Монпелье
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Рейнгольд: Вчера мне было стыдно за «Зенит»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру футболистов «Зенита» в матче Лиги Европы с ирландским «Дандолком».

«Вчера мне было стыдно за «Зенит». С кем питерцы играли? Я и не слышал о такой команде, как «Дандолк». Играл клуб миллионеров и команда работяг-кочегаров. И случайно выиграли», - сказал Рейнгольд.

Напомним, после трех туров сине-бело-голубые лидируют в группе D, имея в активе девять очков. «Дандолк», набравший четыре очка, остался на второй позиции.

Команды встретятся друг с другом в следующем туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоится в Санкт-Петербурге 3 ноября и начнется в 21:00.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Рейнгольд: «Краснодар» сыпется когда на него оказывают давлениеБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Краснодар» дома уступил «Шальке».Гендиректор «Тосно»: «Зенит» хочет около 300 000 евро за Богаева и Киреенко, мы будем оспаривать решение палаты РФСГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поделился своим мнением о решении палаты по разрешению споров РФС. Ранее она обязала клуб выплатить компенсацию «Зениту» за защитника Дмитрия Богаева и полузащитника Павла Киреенко.«В «Рубине» не платили 3 месяца». Кто не поехал в Турин и Ростов ради Оренбурга«В «Рубине» не платили 3 месяца». Кто не поехал в Турин и Ростов ради ОренбургаПолузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев желает Нехайчику не сбавлять обороты, «Рубину» – еврокубков, а своей команде – обыграть «Зенит».Константин Сарсания: Шансов вернутся в основу «Зенита» у Кержакова практически нетБывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания после победы «Зенита» над ирландским «Дандолком» (2:1) в Лиге Европы сказал, что нападающий Александр Кержаков вряд ли вернется в основной состав команды.Полузащитник «Дандолка»: «Зенит» – самая сильная команда в Лиге ЕвропыПолузащитник «Дандолка» Дэрил Хорган поделился впечатлениями от поражения в матче Лиги Европы против «Зенита» (1:2).Жулиано вошел в символическую сборную недели Лиги ЕвропыПолузащитник «Зенита» Жулиано попал в список лучших игроков Лиги Европы в третьем туре по версии УЕФА.«Зенит» спасся, победил – но проблем не меньше». Включение Геннадия Орлова«Зенит» спасся, победил – но проблем не меньше». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» объясняет, в чем параллели побед над «Маккаби» и «Дандолком», кроме волевого характера, и почему показателен Дзюба.«Зенит» нашел замену Витселю в «Сантосе»«Зенит» рассматривают возможность приобретения полузащитника «Сантоса» Тьяго Майя, который в будущем может заменить бельгийца Акселя Витселя.Габулов и Парняков пропустят матч «Зенит» – «Оренбург»Два футболиста основного состава «Оренбурга» не смогут сыграть с «Зенитом» в рамках 11-го тура чемпионата России из-за травм.Геннадий Орлов: «Зениту» в игре с «Дандолком» явно не хватало мобильностиТелекомментатор Геннадий Орлов отметил минусы в игре «Зенита» в матче Лиги Европы с ирландским «Дандолком».Студентов призовут отмывать стадион на Крестовском острове от плесени и строительной пылиГлава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов сообщил, что студентов и волонтеров могут привлечь к работе по приведению стадиона на Крестовском острове в надлежащий вид по завершению строительства.Главный тренер «Дандолка»: Игроки отдали все силы в матче с «Зенитом»Главный тренер «Дандолка» Стивен Келли подвел итоги матча с «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы (1:2).Доменико Кришито: Всегда непросто играть против команды, которая вся стоит в защитеЗащитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от победы над «Дандолком» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы (2:1).Аксель Витсель: Гол встряхнул нас, и мы сделали то, что должны былиПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от победы над «Дандолком» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы (2:1).Мирча Луческу: Точно знал, что с «Дандолком» нас ждет тяжелая игра, но не уверен насчет игроковГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу оценил игру своих подопечных в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1).«Краснодару» не хватило Смолова. «Зениту» – плетки». Выводы Ловчева«Краснодару» не хватило Смолова. «Зениту» – плетки». Выводы ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах «Краснодара» и «Зенита» в Лиге Европы.Мирча Луческу: У «Зенита» много травмированных, перед каждой игрой придется думать над составомГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги матча против «Дандолка» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы (2:1).Отскок от «Дандолка». Как «Зенит» едва не влип в историюОтскок от «Дандолка». Как «Зенит» едва не влип в историю«Зенит» в гостях с большим трудом победил скромный ирландский «Дандолк» в матче группового турнира Лиги Европы.Голы Мака и Жулиано принесли «Зениту» волевую победу над «Дандолком» в Лиге ЕвропыГолы Мака и Жулиано принесли «Зениту» волевую победу над «Дандолком» в Лиге ЕвропыВ матче третьего тура группового этапа Лиги Европы петербургский «Зенит» в Дублине обыграл «Дандолк» со счетом 2:1.«Зенит» – «Дандолк». Хави Гарсия не сыграет в матче из-за перебора карточекКапитан «Зенита» Хави Гарсия получил желтую карточку на 37-й минуте матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка».

Дандолк
Дандолккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Валерий Рейнгольд
Валерий Рейнгольдвсе новости