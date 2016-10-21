Гаврилова победила Гергес и вышла в финал Кубка Кремля на Кузнецову
Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова обыграла немку Юлию Гергес и стала соперницей Светланы Кузнецовой по финалу Кубка Кремля.
Встреча длившаяся 1 час 50 минут закончилась со счетом 7:5, 6:1.
22-летняя уроженка Москвы сделала один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала восемь брейк-поинтов из девяти, на счету ее соперницы два эйса, четыре двойых и четыре брейка из восьми.
Напомним, в финале Гаврилова встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой, которая в полуфинале обыграла украинку Элону Свитолину. Поединок состоится завтра, 22 октября в 13:00 по московскому времени.
Турнир WTA
Кубок Кремля, Москва
Категория «Премьер». Закрытые корты
Покрытие - хард
Призовой фонд - 823 888 долларов США
Одиночный разряд
1/2 финала
Матч
Гёргес Ю. (Германия) - Гаврилова Д. (Австралия) - 5:7, 1:6
Место и дата
21 октября 17:00, , Онлайн-трансляция