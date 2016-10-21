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Гаврилова победила Гергес и вышла в финал Кубка Кремля на Кузнецову

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова обыграла немку Юлию Гергес и стала соперницей Светланы Кузнецовой по финалу Кубка Кремля.

Встреча длившаяся 1 час 50 минут закончилась со счетом 7:5, 6:1.

22-летняя уроженка Москвы сделала один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала восемь брейк-поинтов из девяти, на счету ее соперницы два эйса, четыре двойых и четыре брейка из восьми.

Напомним, в финале Гаврилова встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой, которая в полуфинале обыграла украинку Элону Свитолину. Поединок состоится завтра, 22 октября в 13:00 по московскому времени.

Турнир WTA
Кубок Кремля, Москва
Категория «Премьер». Закрытые корты
Покрытие - хард
Призовой фонд - 823 888 долларов США
Одиночный разряд
1/2 финала

Матч

Гёргес Ю. (Германия) - Гаврилова Д. (Австралия) - 5:7, 1:6

Место и дата

21 октября 17:00, , Онлайн-трансляция

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