Гаврилова победила Гергес и вышла в финал Кубка Кремля на Кузнецову

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова обыграла немку Юлию Гергес и стала соперницей Светланы Кузнецовой по финалу Кубка Кремля.

Встреча длившаяся 1 час 50 минут закончилась со счетом 7:5, 6:1.

22-летняя уроженка Москвы сделала один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала восемь брейк-поинтов из девяти, на счету ее соперницы два эйса, четыре двойых и четыре брейка из восьми.

Напомним, в финале Гаврилова встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой, которая в полуфинале обыграла украинку Элону Свитолину. Поединок состоится завтра, 22 октября в 13:00 по московскому времени.

Турнир WTA

Кубок Кремля, Москва

Категория «Премьер». Закрытые корты

Покрытие - хард

Призовой фонд - 823 888 долларов США

Одиночный разряд

1/2 финала