Сергей Кирьяков: Наш атакующий потенциал пока не позволяет воспользоваться численным преимуществом

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями после матча против тульского «Арсенала» в чемпионате России. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Для нас сложилась ситуация, что мы целый тайм играли в большинстве, но некоторые игроки у нас не поняли, как нужно действовать. В перерыве мы приняли решение, имея на одного игрока больше, спокойно «расставиться» по позициям и контролировать мяч, пытаясь найти острую передачу уже перед штрафной площадью соперника, сделать удар, или выполнить фланговую подачу.

Это чисто психологический момент: ребята все думают о том, как нам обороняться, а не как атаковать. Игра нам давалась, мы сравняли счет и связывали большие надежды со вторым таймом, но, к сожалению, наш атакующий потенциал пока не позволяет воспользоваться таким преимуществом», - цитирует Кирьякова «Матч ТВ».

Оба мяча были забиты с пенальти. Сначала на 36-й минуте хозяев вывел вперед Йоан Молло. Затем Башкиров рукой выбил мяч из ворот рукой и был удален, после чего 11-метровый реализовал Браун Форбс.

«Арсенал» набрал девять очков и занимает 13-е место. У «Крыльев» семь очков и последнее место. В следующем туре «Арсенал» примет «Уфу», а «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Оренбургом».

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