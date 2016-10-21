Сергей Кирьяков: Наш атакующий потенциал пока не позволяет воспользоваться численным преимуществом
Главный тренер тульского
«Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями после матча против тульского
«Арсенала» в чемпионате России. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).
«Для нас сложилась ситуация, что мы целый тайм играли в
большинстве, но некоторые игроки у нас не поняли, как нужно действовать. В
перерыве мы приняли решение, имея на одного игрока больше, спокойно
«расставиться» по позициям и контролировать мяч, пытаясь найти острую передачу
уже перед штрафной площадью соперника, сделать удар, или выполнить фланговую
подачу.
Это
чисто психологический момент: ребята все думают о том, как нам обороняться, а
не как атаковать. Игра нам давалась, мы сравняли счет и связывали большие
надежды со вторым таймом, но, к сожалению, наш атакующий потенциал пока не
позволяет воспользоваться таким преимуществом», - цитирует Кирьякова «Матч ТВ».
Оба мяча были забиты с
пенальти. Сначала на 36-й минуте хозяев вывел вперед Йоан Молло. Затем Башкиров
рукой выбил мяч из ворот рукой и был удален, после чего 11-метровый реализовал
Браун Форбс.
«Арсенал» набрал девять
очков и занимает 13-е место. У «Крыльев» семь очков и последнее место. В
следующем туре «Арсенал» примет «Уфу», а «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Оренбургом».
Чемпионат России.
Премьер-лига
11-й тур
Крылья Советов - Арсенал - 1:1 (1:1) Молло 36 (1:0 - пен.). Форбс 44 (1:1 - пен.). Крылья Советов: Лория, Надсон, Ятченко, Цаллагов, Божин, Концедалов, Родич (Бато, 84), Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато Арсенал: Левашов, Беляев, Горбатюк, Вергара, Тесак, Хагуш, Форбс (Горбанец, 76), Стеклов, Горбатенко (Максимов, 69), Бурмистров, Мухаметшин Надсон, 66; Корниленко, 73 - Вергара, 66 Башкиров, 43 - нет Виталий Мешков (Россия) 21 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Удаления:
Судья:
Место и дата
Крылья Советов - Арсенал - 1:1 (1:1)
Молло 36 (1:0 - пен.). Форбс 44 (1:1 - пен.).
Крылья Советов: Лория, Надсон, Ятченко, Цаллагов, Божин, Концедалов, Родич (Бато, 84), Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато
Арсенал: Левашов, Беляев, Горбатюк, Вергара, Тесак, Хагуш, Форбс (Горбанец, 76), Стеклов, Горбатенко (Максимов, 69), Бурмистров, Мухаметшин
Надсон, 66; Корниленко, 73 - Вергара, 66
Башкиров, 43 - нет
Виталий Мешков (Россия)
21 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция