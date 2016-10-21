Валерий Рейнгольд: «Краснодар» сыпется когда на него оказывают давление
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Краснодар» дома уступил «Шальке».
«Совершенно не понравилась игра «Краснодара». Все его хвалят, а команда постоянно на ровном месте спотыкается. Что им мешало в матче с 16-й командой Германии. «Шальке» завалил весь сезон. «Краснодару» не хватило выдержки и характера. Это команда джентльменов. Они играют только тогда, когда им дают играть, а когда начинают оказывать сопротивление, «Краснодар» сыпется», - сказал Рейнгольд.
Напомним, матч «Краснодар» - «Шальке» завершился победой гостей со счетом 1:0. Победу гельзенкирхенцам принес точный удар украинского полузащитника Евгения Коноплянки.
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