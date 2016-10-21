Арсен Венгер: Чемпионат Англии напоминает мне джунгли

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер сравнил английскую премьер-лигу с джунглями.

«Мы живем в джунглях, где каждый хочет съесть тебя, и тебе приходится выживать, проявляя свою зоркость. Такой стала Премьер-Лига. Каждый день тебе снова приходится сражаться за то, чтобы выжить. Ты должен быть в меру скромным и понимать, что каждый день начинаешь с нуля», - сказал Венгер.

Напомним, после восьми матчей чемпионата Англии «канониры» расположились на втором месте с 19-ю очками. Завтра, 22 октября, подопечные Арсена Венгера примут на своем поле «Мидлсбро».