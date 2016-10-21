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Сабалета не сыграет за «Манчестер Сити» против «Саутгемптона»

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета получил травму в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:4). В связи с этим он не сыграет в матче с «Саутгемптоном» в чемпионате Англии.

Как сообщает официальный сайт «Сити», еще один защитник Бакари Санья также остается вне игры из-за травмы. В нынешнем сезоне 31-летний Пабло Сабалета провел десять матчей за «Сити».

Матч «Манчестер Сити» - «Саутгемптон» состоится 23 октября. Начало матча в 15:30 по Москве.

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