Сабалета не сыграет за «Манчестер Сити» против «Саутгемптона»
Защитник «Манчестер Сити»
Пабло Сабалета получил травму в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:4).
В связи с этим он не сыграет в матче с «Саутгемптоном» в чемпионате Англии.
Как сообщает официальный
сайт «Сити», еще один защитник Бакари Санья также остается вне игры из-за
травмы. В нынешнем сезоне 31-летний Пабло Сабалета провел десять матчей за «Сити».
Матч «Манчестер Сити» - «Саутгемптон»
состоится 23 октября. Начало матча в 15:30 по Москве.
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