Пютц одолел Лопеса на M-1 Challenge 71

Немецкий боец Штефан Пютц на турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 71 в Санкт-Петербурге одержал победу над бразильцем Маркусом Винисиусом Лопесом.

Бразилец сдался в третьем раунде. Для Пютца это 15-я победа в 17 поединках, а Лопес потерпел пятое поражение в 15-м бою.

Напомним, M-1 Challenge 71 проходит в Ледовом дворце. Главное событие турнира - бой между Аттилой Веем из Словакии и Виктором Немковым.