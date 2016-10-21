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Джанаев лучший игрок «Ростова» в игре с «Атлетико»

Геннадий Никитов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

На официальном сайте «Ростова» болельщики выбрали лучшего игрока желто-синих в игре группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1).

Победителем стал вратарь «Ростова» Сослан Джанаев.

Напомним, что после трех матчей в группе «Ростов» набрал одно очко.

Матч

Ростов - Атлетико - 0:1 (0:0)

Голы

Карраско 62 (0:1).

Состав

Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз (Думбия, 77), Азмун (Препелицэ, 75)

Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско (Сауль, 89), Торрес, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тьягу, 90)

Предупреждения:

Мевля, 28 - Луис, 4; Хуанфран, 71

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция

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