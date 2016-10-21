Джанаев лучший игрок «Ростова» в игре с «Атлетико»
На официальном сайте «Ростова» болельщики выбрали лучшего игрока желто-синих в игре группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1).
Победителем стал вратарь «Ростова» Сослан Джанаев.
Напомним, что после трех матчей в группе «Ростов» набрал одно очко.
Матч
Голы
Карраско 62 (0:1).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз (Думбия, 77), Азмун (Препелицэ, 75)
Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско (Сауль, 89), Торрес, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тьягу, 90)
Предупреждения:
Мевля, 28 - Луис, 4; Хуанфран, 71
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция
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