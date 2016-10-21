ЦСКА дома обыграл «Панатинаикос»
В матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА обыграл греческий «Панатинаикос». Итоговый счет матча
- 81:77.
В составе ЦСКА самыми результативным стали Андрей Воронцевич и Нандо Де Коло, которые набрали по 20 очков. У «Панатинаикоса» столько же очков в активе Деметриса Николса.
Sovsport.ru вел
текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.
Напомним,
что в стартовом туре ЦСКА на выезде обыграл турецкий «Галатасарай» со счетом
109:84, а «Панатинаикос» дома переиграл «Жальгирис» (84:76).
Евролига. Регулярный чемпионат
2-й тур
Матч
ЦСКА - Панатинаикос - 81:77
Место и дата
21 октября 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
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