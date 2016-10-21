ЦСКА дома обыграл «Панатинаикос»

В матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА обыграл греческий «Панатинаикос». Итоговый счет матча - 81:77.

В составе ЦСКА самыми результативным стали Андрей Воронцевич и Нандо Де Коло, которые набрали по 20 очков. У «Панатинаикоса» столько же очков в активе Деметриса Николса.

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

Напомним, что в стартовом туре ЦСКА на выезде обыграл турецкий «Галатасарай» со счетом 109:84, а «Панатинаикос» дома переиграл «Жальгирис» (84:76). В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Анадолу Эфес», а «ПАО» в гостях будет противостоять «Бамбергу».

Евролига. Регулярный чемпионат

2-й тур