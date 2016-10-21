Хосеп Гвардиола: Мы должны победить «Саутгемптон»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Саутгемптона» в чемпионате Англии. Напомним, что командам предстоит сыграть в девятом туре чемпионата Англии.

«Саутгемптон» потерпел поражение со счетом 0:1 в своем последнем поединке – встрече с «Интером» в рамках Лиги Европы.

«Я смотрел матч с «Интером». «Саутгемптон» превосходил соперника, но у «Интера» был один голевой момент, который он реализовал. Я был впечатлен выступлением «святых». Нас ждет непростой поединок, но мы должны победить.

Нам нужно время: в прошлом сезоне мы были самой старшей (по возрасту игроков) командой Премьер-лиги, у нас появились молодые ребята, но им нужно время и опыт»», - цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

Матч «Манчестер Сити» - «Саутгемптон» состоится 23 октября. Начало матча в 15:30 по Москве.