Хосеп Гвардиола: Мы должны победить «Саутгемптон»
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тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Саутгемптона»
в чемпионате Англии. Напомним, что командам предстоит сыграть в девятом туре
чемпионата Англии.
«Саутгемптон» потерпел поражение со счетом 0:1 в своем последнем поединке – встрече с «Интером» в рамках Лиги Европы.
«Я смотрел матч с
«Интером». «Саутгемптон» превосходил соперника, но у «Интера» был один голевой
момент, который он реализовал. Я был впечатлен выступлением «святых». Нас ждет
непростой поединок, но мы должны победить.
Нам нужно
время: в прошлом сезоне мы были самой старшей (по возрасту игроков) командой
Премьер-лиги, у нас появились молодые ребята, но им нужно время и опыт»», -
цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.
Матч «Манчестер Сити» - «Саутгемптон» состоится 23 октября. Начало матча в 15:30 по Москве.