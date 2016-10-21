Романов единогласным решением судей победил Перейру на M-1 Challenge 71

Российский боец Сергей Романов на турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 71 выиграл поединок у бразильца Карлоса Алешандре Перейры.

Бой продолжался все три раунда, и по его итогам судьи отдали победу Романову. Петербуржец за свою карьеру выиграл 10 поединков из 11. Перейра потерпел 12-е поражение при 33 победах.

Напомним, M-1 Challenge 71 проходит в Ледовом дворце. Главное событие турнира - бой между Аттилой Веем из Словакии и Виктором Немковым.