Димитрис Итудис: Во второй половине мы нашли верное сочетание игроков
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями
после матча против «Панатинаикоса» в Евролиге. Напомним, что его команда
победила со счетом 81:77.
«Поздравляю команду с второй победой в этом марафоне, в котором нам осталось провести еще 28 матчей. Мы очень хорошо начали, но затем «Панатинаикос» вернулся в игру за счет рывка 11-0. Они сравняли счет, удерживали игру в очень низком ритме, не позволяли бежать. Во второй половине мы сумели сыграть лучше, нашли верной сочетание игроков, стали пользоваться сменами в защите, лучше создавать пространство для бросков.
Следует помнить, что ПАО создан, чтобы выйти в «Финал четырех», и недавнее поражение от «Олимпиакоса» и изменения в команде добавили ей мотивации. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня, чтобы помочь команде», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.
В
составе ЦСКА самыми результативным стали Андрей Воронцевич и Нандо Де Коло,
которые набрали по 20 очков. У «Панатинаикоса» столько же очков в активе
Деметриса Николса.
Напомним,
что в стартовом туре ЦСКА на выезде обыграл турецкий «Галатасарай» со счетом
109:84, а «Панатинаикос» дома переиграл «Жальгирис» (84:76).
Матч
ЦСКА - Панатинаикос - 81:77
Место и дата
21 октября 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция