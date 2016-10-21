Димитрис Итудис: Во второй половине мы нашли верное сочетание игроков

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча против «Панатинаикоса» в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 81:77.

«Поздравляю команду с второй победой в этом марафоне, в котором нам осталось провести еще 28 матчей. Мы очень хорошо начали, но затем «Панатинаикос» вернулся в игру за счет рывка 11-0. Они сравняли счет, удерживали игру в очень низком ритме, не позволяли бежать. Во второй половине мы сумели сыграть лучше, нашли верной сочетание игроков, стали пользоваться сменами в защите, лучше создавать пространство для бросков.

Следует помнить, что ПАО создан, чтобы выйти в «Финал четырех», и недавнее поражение от «Олимпиакоса» и изменения в команде добавили ей мотивации. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня, чтобы помочь команде», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

В составе ЦСКА самыми результативным стали Андрей Воронцевич и Нандо Де Коло, которые набрали по 20 очков. У «Панатинаикоса» столько же очков в активе Деметриса Николса.

Напомним, что в стартовом туре ЦСКА на выезде обыграл турецкий «Галатасарай» со счетом 109:84, а «Панатинаикос» дома переиграл «Жальгирис» (84:76). В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Анадолу Эфес», а «ПАО» в гостях будет противостоять «Бамбергу».

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