Дмитрий Лоськов: Миранчук – зависимый игрок, ему некому отдать пас

Тренер «Локомотива», бывший полузащитник команды Дмитрий Лоськов поделился своим мнением об игре хавбека «Локо» Алексея Миранчука. Он отметил, что ему не хватает партнеров, которые могли бы воспользоваться его передачами.

«Просто в данный момент ему отдать некому – мало предложений вперёд, мало открываний. Он зависимый игрок. Чтобы были голевые передачи, нужно, чтобы кто-то бежал вперед и забивал. Усиление необходимо. Нужен игрок в атаку, который может решить эпизод», - цитирует Лоськова «Чемпионат.com».

В нынешнем сезоне 21-летний Алексей Миранчук провел 11 матчей за «Локомотив», результативных действий в его активе пока нет.