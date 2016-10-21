«Гамбург» дома уступил «Айнтрахту»

Матч восьмого тура чемпионата Германии между «Гамбургом» и «Айнтрахтом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Айнтрахта».

Счет в матче был открыт после автогола Льюиса Холтби, после чего «Гамбург» остался в меньшинстве – с поля был удален Деннис Дикмайер. Позднее Шани Тарашай и Харис Сеферович установили окончательный счет – 3:0 в пользу «Айнтрахта».

Клуб из Франкфурта набрал 14 очков и поднялся на четвертое место. У «Гамбурга» два очка и 17-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига.

8-й тур