«Гамбург» дома уступил «Айнтрахту»
Матч восьмого тура чемпионата Германии между «Гамбургом» и «Айнтрахтом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Айнтрахта».
Счет в матче был открыт после автогола Льюиса Холтби, после чего «Гамбург» остался в меньшинстве – с поля был удален Деннис Дикмайер. Позднее Шани Тарашай и Харис Сеферович установили окончательный счет – 3:0 в пользу «Айнтрахта».
Клуб из Франкфурта набрал 14 очков и поднялся на четвертое место. У «Гамбурга» два очка и 17-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига.
8-й тур
Матч
Гамбург - Айнтрахт - 0:3 (0:1)
Голы
Холтби 35 (0:1 - автогол). Тарашай 60 (0:2). Сеферович 69 (0:3).
Состав
Гамбург: Адлер, Дикмайер, Дуглас, Спахич (Вальдшмидт, 55), Холтби, Мюллер, Халилович (Вуд, 46), Костич (Сакаи, 72), Экдаль, Юнг, Ласогга
Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Абрахам, Очипка (Тавата, 82), Вальехо, Гачинович, Фабиан, Хасебе, Маскарель, Тарашай (Сеферович, 61), Хргота (Майер, 76)
Предупреждения:
Дикмайер, 37 - Гачинович, 25; Очипка, 30; Чендлер, 59; Фабиан, 82
Удаления:
Дикмайер, 57 - нет
Судья:
Гюнтер Перль (Германия)
Место и дата
21 октября 21:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция