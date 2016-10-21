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Александр Бутенко: Знал, что Жулиано придет меня поддержать, попозже познакомимся ближе

Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Чемпион M-1 в легком весе Александр Бутенко в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о победе над Рубенилтоном Перейрой на M-1 Challenge 71 и рассказал о желании познакомиться с полузащитником «Зенита» Жулиано, пришедшим поддержать его на турнире.

- Я два раунда точно выиграл, единственное - отдал концовку. Но в своей победе не сомневался. 

- Вы говорили перед боем, что в вашу пользу может сказаться тот факт, что соперник провел меньше боев.
- Я бы не сказал, что у него намного меньше поединков, их прилично. Не только за счёт опыта удалось забрать два раунда - здесь сказывается работа. 

- В следующем бою хотите провести защиту титула?
- Я хотел тут и защищать пояс, но произошла замена соперника.

- Знали, что вас придет поддерживать Жулиано?
- Знал, но мы пока не знакомы. Попозже познакомимся поближе, пообщаемся.

- Может, вы следите за его выступлениями в «Зените»?
- Нет времени следить за футболом, потому что работаю тренером, готовлю спортсменов к боям. У меня несколько групп, куча индивидуальных занятий. Я целыми днями в зале, - рассказал Бутенко в интервью корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, Жулиано посетил турнир M-1 Challenge 71, который проходит в Ледовом дворце. Бутенко одолел Перейру единогласными решением судей. Для чемпиона М-1 это 42-я победа в 55 поединках.

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