«Монако» дома разгромил «Монпелье»

Матч десятого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Монпелье» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Монако».

В составе монегасков отличились Радамель Фалькао, Килиан Мбаппе (с пенальти), Эмерсон, Валер Жермен, Тома Лемар и Адама Траоре. У «Монпелье» оба мяча в активе Рияда Будебуза.

«Монако» набрал 22 очка и занимает второе место в чемпионате Франции. У «Монпелье» десять очков и 15-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

10-й тур