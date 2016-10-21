«Монако» дома разгромил «Монпелье»
Матч десятого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Монпелье»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Монако».
В составе монегасков отличились Радамель Фалькао, Килиан Мбаппе (с пенальти), Эмерсон, Валер Жермен, Тома Лемар и Адама Траоре. У «Монпелье» оба мяча в активе Рияда Будебуза.
«Монако» набрал 22 очка и занимает второе место в чемпионате Франции. У «Монпелье» десять очков и 15-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
10-й тур
Матч
Голы
Будебуз 9 (0:1). Фалькао 36 (1:1 - пен.). Мбаппе 49 (2:1). Будебуз 61 (2:2 - пен.). Эмерсон 64 (3:2). Жермен 74 (4:2). Лемар 76 (5:2). Траоре 90 (6:2).
Состав
Монако: Субашич, Фабиньо, Глик, Эмерсон, Менди, Сидибе, Лемар (Траоре, 87), Бакайоко, Силва (Бошилиа, 77), Фалькао (Жермен, 65), Мбаппе
Монпелье: Журдрен, Хилтон, Деплажне, Руссийон, Сансон, Скири (Монгонгу, 77), Силла (M. Poaty, 67), Сессеньон, Ласне (Беригу, 68), Будебуз, Камара
Предупреждения:
Судья:
Амори Делерю (Франция)
Место и дата
21 октября 21:45, Луи II, Онлайн-трансляция