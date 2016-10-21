«Бетис» вырвал победу в матче с «Осасуной»
Матч девятого тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Бетисом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Бетиса».
В составе победителей Хоакин и Фелипе Гутьеррес. «Осасуна» ответила голом Роберто Торреса.
«Бетис» набрал 11 очков и занимает девятое место в чемпионате Испании. У «Осасуны» шесть очков и 19-е место.
Чемпионат Испании. Примера
9-й тур
Матч
Голы
Хоакин 20 (0:1). Торрес 48 (1:1). Гутьеррес 90 (1:2).
Состав
Осасуна: Наузет, Фланьо М., Гарсия У., Ойер, де лас Куэвас, Торрес, Дижар, Гарсия Д., Леон (Тьенса, 88), Беренгер (Ромеро, 68), Риера (Ривьер, 58)
Бетис: Адан, Мартинес, Манди, Песселья, Мартин (Брашанац, 64), Гутьеррес, Петрос, Сехудо, Пиччини, Хоакин (Алегрия, 83), Санабрия (Кастро, 83)
Предупреждения:
Гарсия Д., 45; де лас Куэвас, 57; Торрес, 60; Ривьер, 87 - Брашанац, 88; Сехудо, 89
Судья:
Карлос Дель Черро (Испания)
Место и дата
21 октября 21:45, Эль Садар, Онлайн-трансляция