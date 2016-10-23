«Кузбасс», «Локомотив» и «Югра-Самотлор» претендуют на wild card «Финала шести» Кубка России
Кемеровский
«Кузбасс», новосибирский «Локомотив» и нижневартовский клуб
«Югра-Самотлор» подали заявки на получение wild card для участия в
«Финале шести» Кубка России.
«Мы
получили три заявки на wild card – от Нижневартовска
(«Югра-Самотлор»), «Кузбасса» и Новосибирска
(«Локомотив»). Ориентировочно 25 числа (октября) ВФВ примет решение
по шестому участнику «Финала шести» Кубка России», - приводит
«Р-Спорт» слова генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ)
Александр Яременко.
«Финал
шести» Кубка России среди мужских команд пройдет в Сургуте 12-17 декабря.
В турнире сыграют местный клуб «Газпром-Югра», казанский
«Зенит», белгородское «Белогорье», новоуренгойский
«Факел», московское «Динамо» и команда, которая получит
wild card от ВФВ.