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«Кузбасс», «Локомотив» и «Югра-Самотлор» претендуют на wild card «Финала шести» Кубка России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Кемеровский «Кузбасс», новосибирский «Локомотив» и нижневартовский клуб «Югра-Самотлор» подали заявки на получение wild card для участия в «Финале шести» Кубка России.

«Мы получили три заявки на wild card – от Нижневартовска («Югра-Самотлор»), «Кузбасса» и Новосибирска («Локомотив»). Ориентировочно 25 числа (октября) ВФВ примет решение по шестому участнику «Финала шести» Кубка России», - приводит «Р-Спорт» слова генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

«Финал шести» Кубка России среди мужских команд пройдет в Сургуте 12-17 декабря. В турнире сыграют местный клуб «Газпром-Югра», казанский «Зенит», белгородское «Белогорье», новоуренгойский «Факел», московское «Динамо» и команда, которая получит wild card от ВФВ.

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