Аарон Джексон: Николс показал, что у него в «Панатинаикосе» все в порядке
Защитник
московского ЦСКА Аарон Джексон считает, что бывший баскетболист армейцев
Деметрис Николс своей игрой за «Панатинаикос» в матче против бывшего
клуба показал, что в новой команде у него все в порядке.
«Прекрасно
знаю, что умеет Николс, особенно, в такой ситуации, когда у него такая
мотивация. Мы немножко поговорили с ним по ходу матча, ничего особенного,
просто спросил, как у него дела. У него все в порядке в «Пао», как
видите, сегодня он это показал», - приводит «Р-Спорт» слова Джексона.
ЦСКА в пятницу со счетом 81:77 обыграл греческий «Панатинаикос» в первом домашнем матче регулярного сезона Евролиги. Николс установил личные рекорды в Евролиге по количеству набранных очков (20) и индексу полезности (22).
Матч
ЦСКА - Панатинаикос - 81:77
Место и дата
21 октября 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция