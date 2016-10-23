Аарон Джексон: Николс показал, что у него в «Панатинаикосе» все в порядке

Защитник московского ЦСКА Аарон Джексон считает, что бывший баскетболист армейцев Деметрис Николс своей игрой за «Панатинаикос» в матче против бывшего клуба показал, что в новой команде у него все в порядке.

«Прекрасно знаю, что умеет Николс, особенно, в такой ситуации, когда у него такая мотивация. Мы немножко поговорили с ним по ходу матча, ничего особенного, просто спросил, как у него дела. У него все в порядке в «Пао», как видите, сегодня он это показал», - приводит «Р-Спорт» слова Джексона.

ЦСКА в пятницу со счетом 81:77 обыграл греческий «Панатинаикос» в первом домашнем матче регулярного сезона Евролиги. Николс установил личные рекорды в Евролиге по количеству набранных очков (20) и индексу полезности (22).