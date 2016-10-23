Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -Металлург
Футбол  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Баскетбол  Химки- : -Локомотив
Футбол  Челси- : -Манчестер Юнайтед
Формула-1  Гран-при США. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Аарон Джексон: Николс показал, что у него в «Панатинаикосе» все в порядке

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник московского ЦСКА Аарон Джексон считает, что бывший баскетболист армейцев Деметрис Николс своей игрой за «Панатинаикос» в матче против бывшего клуба показал, что в новой команде у него все в порядке.

«Прекрасно знаю, что умеет Николс, особенно, в такой ситуации, когда у него такая мотивация. Мы немножко поговорили с ним по ходу матча, ничего особенного, просто спросил, как у него дела. У него все в порядке в «Пао», как видите, сегодня он это показал», - приводит «Р-Спорт» слова Джексона.

ЦСКА в пятницу со счетом 81:77 обыграл греческий «Панатинаикос» в первом домашнем матче регулярного сезона Евролиги. Николс установил личные рекорды в Евролиге по количеству набранных очков (20) и индексу полезности (22).

Матч

ЦСКА - Панатинаикос - 81:77

Место и дата

21 октября 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Спанулис признан лучшим игроком второго тура ЕвролигиЗащитник греческого «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис признан самым ценным игроком второго тура регулярного чемпионата Евролиги.Димитрис Итудис: Во второй половине мы нашли верное сочетание игроковГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча против «Панатинаикоса» в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 81:77.ЦСКА дома обыграл «Панатинаикос»В матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА обыграл греческий «Панатинаикос». Итоговый счет матча - 81:77.Евролига. ЦСКА – «Панатинаикос» - 81:77. Как это былоМатч группового этапа баскетбольной Евролиги на Sovsport.ru.ЦСКА привлекает болельщиков на матч бесплатной стрижкой бородыБаскетбольный клуб ЦСКА привлекает болельщиков на домашний матч в Евролиге против «Панатинаикоса» большой программой событий.Димитрис Итудис: Я провел в «Панатинаикосе» 13 лет, поэтому игра с греками будет особеннойГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от встречи с афинским «Панатинаикосом» в матче группового раунда Евролиги.УНИКС уступил «Бамбергу» в ЕвролигеУНИКС на выезде проиграл немецкому «Бамбергу» в матче регулярного чемпионата Евролиги.Никита Курбанов: В этом сезоне Евролиги ценность побед возросла в разыРоссийский форвард московского ЦСКА Никита Курбанов считает, что новый формат Евролиги (круговой турнир) позволил самом престижному клубному турниру континента избавиться от проходных матчей.«Панатинаикос» лишился главного тренера в преддверии встречи с ЦСКАГлавный тренер «Панатинаикоса» Аргирис Педулакис подал в отставку со своего поста, сообщается на официальном сайте греческого клуба.Евролига оштрафовала «Галатасарай» за поведение фанатов клуба на матче с ЦСКАЕвролига оштрафовала стамбульский «Галатасарай» на 12 000 евро за поведение болельщиков команды во время домашнего матча с ЦСКА.Умер легендарный центровой ЦСКА и сборной СССР Виктор ЗубковНа 80-м году жизни скончался прославленный ветеран ЦСКА и сборной СССР, легендарный центровой Виктор Зубков, сообщается на официальном сайте армейского клуба.Андрей Ватутин: ЦСКА подал официальную жалобу на поведение болельщиков «Галатасарая»Московский ЦСКА пожаловался на поведение болельщиков «Галатасарая» в матче баскетбольной Евролиги. Об этом сообщил президент российского клуба Андрей Ватутин.Кит Лэнгфорд: Я плохо защищался против НаварроАмериканский защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд заявил, что его ошибки в атаке и защите помешали казанской команде довести до победы матч Евролиги с испанской «Барселоной».Артем Параховский: «Барселона» наказала нас за потерю концентрацииЦентровой казанского УНИКСа Артем Параховский признался, что баскетболисты его команды рано поверили в победу в матче Евролиги с испанской «Барселоной» и были наказаны за это.Георгиос Барцокас: С УНИКСом получилась очень странная играГлавный тренер «Барселоны» Георгиос Барцокас после победы своей команды над казанским УНИКСом в выездном матче Евролиги признался, что ждал от подопечных лучшей игры в атаке.Евгений Пашутин: Беру на себя ответственность за поражение от «Барселоны»Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин готов взять на себя ответственность за поражение на старте Евролиги от испанской «Барселоны».УНИКС дома уступил «Барселоне»Матч первого тура регулярного чемпионата Евролиги казанским УНИКСом и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 69:63 в пользу «Барселоны».УНИКС - «Барселона». Как это былоМатч группового этапа Евролиги УНИКС - «Барселона» на Sovsport.ru.Владимир Гомельский: Высокого класса ЦСКА хватило для победыВладимир Гомельский: Высокого класса ЦСКА хватило для победыНаш эксперт Владимир Гомельский – о стартовом матче ЦСКА в баскетбольной Евролиге, в котором армейцы уверенно обыграли «Галатасарай».Владимир Гомельский: Превосходства в классе армейцам хватило для победыЭксперт «Советского спорта» Владимир Гомельский – о стартовом матче ЦСКА в баскетбольной Евролиге, в котором армейцы в Стамбуле уверенно обыграли «Галатасарай» - 109:84.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Аарон Джексон
Аарон Джексонвсе новости
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости