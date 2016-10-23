Гендиректор «Химок»: Швед в воскресенье может сыграть с «Локомотивом-Кубанью»
Генеральный
директор «Химок» Павел Астахов сообщил, что защитник клуба Алексей Швед
приступил к тренировкам в общей группе и может сыграть в матче регулярного
чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубанью».
«Швед
уже приступил к тренировкам, Алексей может сыграть против Краснодара в
воскресенье», - приводит «Р-Спорт» слова Астахова.
«Химки»
дома сыграют с «Локомотивом-Кубанью» в воскресенье. Швед не принимал
участие в матчах текущего сезона из-за травмы.
Швед в прошлом сезоне провел 35 матчей за «Химки» в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 17 очков и делая по 4,6 передачи, 3 подбора и 1,3 перехвата.
Матч
Место и дата
23 октября 13:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически