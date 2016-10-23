Гендиректор «Химок»: Швед в воскресенье может сыграть с «Локомотивом-Кубанью»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов сообщил, что защитник клуба Алексей Швед приступил к тренировкам в общей группе и может сыграть в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубанью».

«Швед уже приступил к тренировкам, Алексей может сыграть против Краснодара в воскресенье», - приводит «Р-Спорт» слова Астахова.

«Химки» дома сыграют с «Локомотивом-Кубанью» в воскресенье. Швед не принимал участие в матчах текущего сезона из-за травмы.

Швед в прошлом сезоне провел 35 матчей за «Химки» в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 17 очков и делая по 4,6 передачи, 3 подбора и 1,3 перехвата.