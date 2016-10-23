Нандо де Коло: Не могу сказать, что мы довольны матчем с «Панатинаикосом»
Французский
защитник московского ЦСКА Нандо де Коло сообщил, что баскетболисты его клуба
недовольны качеством игры в матче Евролиги против «Панатинаикоса»,
команда допустила слишком много ошибок и играть нужно намного лучше.
«Знали,
что игра против «Панатинаикоса» не будет легкой, так все и получилось.
Не могу сказать, что мы довольны этой игрой. У нас были проблем с нападением,
мы допускали слишком много ошибок. Да, в целом мы контролировали ход матча, но
все равно нужно играть намного лучше. Нужно будет проанализировать этот матч.
Николс? Не удивлен, что он сыграл так сильно. Я знаю, на что он способен»,
- приводит «Р-Спорт» слова де Коло.
ЦСКА в пятницу со счетом 81:77 обыграл «Панатинаикос» в первом домашнем матче сезона в Евролиге. Личные рекорды в Евролиге по количеству очков (20) и индексу полезности (22) в этом матче установил форвард «Панатинаикоса» Деметрис Николс, ранее выступавший за ЦСКА.
Матч
ЦСКА - Панатинаикос - 81:77
Место и дата
21 октября 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция