Нандо де Коло: Не могу сказать, что мы довольны матчем с «Панатинаикосом»

Французский защитник московского ЦСКА Нандо де Коло сообщил, что баскетболисты его клуба недовольны качеством игры в матче Евролиги против «Панатинаикоса», команда допустила слишком много ошибок и играть нужно намного лучше.

«Знали, что игра против «Панатинаикоса» не будет легкой, так все и получилось. Не могу сказать, что мы довольны этой игрой. У нас были проблем с нападением, мы допускали слишком много ошибок. Да, в целом мы контролировали ход матча, но все равно нужно играть намного лучше. Нужно будет проанализировать этот матч. Николс? Не удивлен, что он сыграл так сильно. Я знаю, на что он способен», - приводит «Р-Спорт» слова де Коло.

ЦСКА в пятницу со счетом 81:77 обыграл «Панатинаикос» в первом домашнем матче сезона в Евролиге. Личные рекорды в Евролиге по количеству очков (20) и индексу полезности (22) в этом матче установил форвард «Панатинаикоса» Деметрис Николс, ранее выступавший за ЦСКА.