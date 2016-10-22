В субботу руководство «Крыльев» обсудит работу Веркаутерена, клуб не готов платить миллион евро неустойки
В руководстве «Крыльев Советов» недовольны стартом сезона под
руководством бельгийского специалиста Франка Веркаутерена. Вероятно, тренера
спасет лишь неустойка.
Как сообщает «Спортфакт», 22 октября в Самаре состоится экстренное заседание Совета директоров «Крыльев Советов», где единственным темой будет вопрос о продолжении сотрудничества с главным тренером. Сам Веркаутерен хотел был остаться.
При этом в директорате клуба у Веркаутерена есть сторонники, которые будут поддерживать бельгийца. Кроме того, клуб не готов сегодня платить тренеру один миллион евро неустойки, прописанный в контракте.
Напомним, что сегодня «Крылья» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1). После 11 туров команда идет последней, имея в активе семь очков.
Матч
Крылья Советов - Арсенал - 1:1 (1:1)
Голы
Молло 36 (1:0 - пен.). Форбс 44 (1:1 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Лория, Надсон, Ятченко, Цаллагов, Божин, Концедалов, Родич (Бато, 84), Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато
Арсенал: Левашов, Беляев, Горбатюк, Вергара, Тесак, Хагуш, Форбс (Горбанец, 76), Стеклов, Горбатенко (Максимов, 69), Бурмистров, Мухаметшин
Предупреждения:
Надсон, 66; Корниленко, 73 - Вергара, 66
Удаления:
Башкиров, 43 - нет
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
21 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция