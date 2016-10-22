В субботу руководство «Крыльев» обсудит работу Веркаутерена, клуб не готов платить миллион евро неустойки

В руководстве «Крыльев Советов» недовольны стартом сезона под руководством бельгийского специалиста Франка Веркаутерена. Вероятно, тренера спасет лишь неустойка.

Как сообщает «Спортфакт», 22 октября в Самаре состоится экстренное заседание Совета директоров «Крыльев Советов», где единственным темой будет вопрос о продолжении сотрудничества с главным тренером. Сам Веркаутерен хотел был остаться.

При этом в директорате клуба у Веркаутерена есть сторонники, которые будут поддерживать бельгийца. Кроме того, клуб не готов сегодня платить тренеру один миллион евро неустойки, прописанный в контракте.

Напомним, что сегодня «Крылья» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1). После 11 туров команда идет последней, имея в активе семь очков.