Гаврилова и Касаткина проиграли в финале Кубка Кремля в парном разряде

читайте также

Бублик уступил Карреньо-Бусте в 1/4 финала Кубка Кремля Российский теннисист Александр Бублик не смог пробиться в полуфинал Кубка Кремля.

«Они написали, что знают, где я живу». Кто угрожал украинке Элине Свитолиной? Обозреватель Sovsport.ru – о событиях пятницы на московском Кубке Кремля, среди которых, увы, был и скандал.

Гаврилова победила Гергес и вышла в финал Кубка Кремля на Кузнецову Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова обыграла немку Юлию Гергес и стала соперницей Светланы Кузнецовой по финалу Кубка Кремля.

Шамиль Тарпищев: Про угрозы Свитолиной пока ничего не знаю Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в интервью Sovsport.ru сказал, что ему ничего не известно про угрозы украинской теннисистке Элине Светолиной.

Элина Свитолина: Мне перед матчем с Кузнецовой угрожали Украинская теннисистка, проиграв в полуфинале Кубка Кремля, заявила, что получила сообщения с угрозами перед матчем.

Светлана Кузнецова: Могла бы выиграть матч в двух сетах, но потеряла свою нить игры Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу в полуфинале Кубка Кремля над украинкой Элиной Свитолиной (6:1, 6:7, 6:4 ).

Кузнецова обыграла Свитолину и вышла в финал Кубка Кремля Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла Элину Свитолину в полуфинале Кубка Кремля.

Кравчук и Кузнецов проиграли в полуфинале парного турнира на «Кубке Кремля» Российские теннисисты Константин Кравчук и Андрей Кузнецов проиграли в полуфинале «Кубка Кремля» в мужском парном разряде. Они уступили колумбийскому Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара со счетом 6:3, 2:6, 4:10.

Кольшрайбер обыграл Беллуччи и вышел в полуфинал «Кубка Кремля» Матч 1/4 финала «Кубка Кремля» между немецким теннисистом Филиппом Кольшрайбером и бразильцем Томасом Беллуччи завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:4, 6:2 в пользу Кольшрайбера.

Елена Веснина: Неправильно сравнивать Касаткину с Шараповой Российская теннисистка Елена Веснина отметила успехи свой соотечественницы Дарьи Касаткиной и попросила не сравнивать ее с Марией Шараповой.

Касаткина и Гаврилова вышли в финал «Кубка Кремля» в парном разряде Российская теннисистка Дарья Касаткина, выступающая в паре с австралийкой Дарьей Гавриловой, пробилась в финал «Кубка Кремля».

Бублик обыграл Баутисту-Агута и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля Российский теннисист Александр Бублик пробился в четвертьфинал Кубка Кремля-2016.

Кузнецова в двух шагах от Сингапура Светлана Кузнецова вышла в полуфинал Кубка Кремля. Еще две победы — и россиянка завоюет последнюю путевку на итоговый турнир года.

Павлюченкова проиграла Гавриловой в четвертьфинале Кубка Кремля Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла австралийке Дарье Гавриловой в четвертьфинале Кубка Кремля.

Касаткина проиграла Гергес в четвертьфинале Кубка Кремля Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла немке Юлие Гергес в четвертьфинале Кубка Кремля.

Кузнецов проиграл Беллуччи в 1/8 финала Кубка Кремля Российский теннисист Андрей Кузнецов проиграл бразильцу Томасу Беллучи в 1/8 финала Кубка Кремля.

Кузнецова вышла в полуфинал Кубка Кремля и повысила свои шансы попасть на итоговый турнир WTA Российская теннисистка Светлана Кузнецова победой в четвертьфинале Кубка Кремля повысила свои шансы на попадание в итоговый турнир WTA.

Медведев вышел в четвертьфинал Кубка Кремля, обыграв Троицки Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Кубка Кремя, взяв верх над сербом Виктором Троицки.

Свитолина вышла в полуфинал Кубка Кремля, победив Конюх Украинская теннисистка Элина Свитолина взяла верх над хорваткой Аной Конюх в четвертьфинале Кубка Кремля.