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Гаврилова и Касаткина проиграли в финале Кубка Кремля в парном разряде

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Интернациональный дуэт Дарья Гаврилова (Австралия) - Дарья Касаткина (Россия) проиграл в финале парного разряда на проходящем в Москве Кубке Кремля, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.

Гаврилова и Касаткина уступили посеянному под вторым номером чешскому дуэту Андреа Главачкова - Люция Градецкая в трех партиях со счетом 6:4, 0:6, 7:10. Матч продолжался 1 час 16 минут.

Для Главачковой этот титул WTA в парном разряде стал 19-м в карьере и 4-м в нынешнем сезоне, для Градецкой – 21-м в карьере и вторым в сезоне.

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