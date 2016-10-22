Гаврилова и Касаткина проиграли в финале Кубка Кремля в парном разряде
Интернациональный дуэт Дарья Гаврилова (Австралия) - Дарья Касаткина
(Россия) проиграл в финале парного разряда на проходящем в Москве Кубке Кремля,
призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.
Гаврилова и Касаткина уступили посеянному под вторым номером чешскому
дуэту Андреа Главачкова - Люция Градецкая в трех партиях со счетом 6:4, 0:6,
7:10. Матч продолжался 1 час 16 минут.
Для Главачковой этот титул WTA в парном разряде стал 19-м в карьере и
4-м в нынешнем сезоне, для Градецкой – 21-м в карьере и вторым в сезоне.
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