Волк выбран официальным талисманом чемпионата мира-2018 в России

В ходе общероссийского голосования Волк был выбран официальным талисманом чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в России.

Итоги голосования были оглашены в ночь на субботу в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. На звание талисмана также претендовали Кот и Амурский Тигр, но они набрали меньше голосов, чем Волк. За Волка проголосовало почти 53 процента респондентов.

Напомним, что первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира должны пройти в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.